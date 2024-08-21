快訊

東京晚間暴雨！多地鐵站驚見「瀑布」 大水湧入慘淹畫面曝光

投資人稍作喘息反彈暫歇 亞股收盤走勢不一

中央社／ 香港21日綜合外電報導
圖為亞股示意圖。法新社
圖為亞股示意圖。法新社

美國聯邦準備理事會（Fed）將於下月降息的預期心理推動全球股市反彈，隨著投資人稍作喘息，亞洲股市今天走勢謹慎，收盤漲跌不一。

法新社報導，由於缺乏買入動力，市場參考在連續8個交易日上漲後回落的華爾街股巿主要指數走勢，並將目光轉向聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）23日在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會發表的演講。

疲弱的美國就業報告在本月初曾引發經濟衰退的擔憂，導致股市大幅下跌；然而，隨著市場普遍預測聯準會將在9月的會議開始放寬貨幣政策，投資人重新找回買入的信心。

美國通膨正在緩解、零售銷售保持健康、就業市場放緩但不過於迅速，這些數據都鞏固了長期以來的看法，即聯準會官員正在引導經濟軟著陸並避免衰退。

隨著市場普遍認為降息已成定局，投資人聚焦猜測降息的次數和規模，有些人認為年底前可能會降息高達100個基點。

距離紀錄高點僅咫尺之遙的華爾街股市三大指數皆收黑，跌勢也蔓延到亞洲。

由於科技股受到打擊，香港股市成為亞股主要的收黑市場之一。由於彭博（Bloomberg News）報導稱美國零售龍頭沃爾瑪（Walmart）計劃以折扣價出售持有的京東（JD.com）股份套現37億美元，中國電子商務巨頭京東股價一度暴跌超過11%。

京東收盤跌幅收窄至近9%，阿里巴巴（Alibaba）和網易（Netease）等公司股價也下跌。

東京、上海、馬尼拉、和台北股市收低；雪梨、曼谷、新加坡、首爾和雅加達股市則小幅收高。

投資人 美國 聯準會

延伸閱讀

大股東沃爾瑪清倉,,,京東股價暴跌 緊急砸百億護盤

債券ETF湧人氣 長天期美債與投等債受青睞

三年來首見！五大新興亞洲債市火熱 本季同迎資金淨流入

00687B、00679B幾天前為何跌美債不是漲嗎？ 專家曝原因：連鷹派都開口說降息

相關新聞

投資人稍作喘息反彈暫歇 亞股收盤走勢不一

美國聯邦準備理事會（Fed）將於下月降息的預期心理推動全球股市反彈，隨著投資人稍作喘息，亞洲股市今天走勢謹慎，收盤漲跌不...

經濟情勢不確定 瑞銀策略師示警：股市波動性難止

全球股市在8月並不平靜，在經濟情勢不確定性罩頂之際，升高了市場的波動性。

星巴克CEO被炒了！新掌門人為何能獲得200億美元的掌聲？

全球連鎖咖啡星巴克（Starbucks）周二宣布執行長換人，納拉西姆漢（Laxman Narasimhan）下台，這使得今年美企CEO離職人數創新高，而將在9月上任的尼可（Brian Niccol）是財報屢傳佳績的墨西哥連鎖速食品牌Chiptole執行長，他獲得市場熱烈鼓掌歡迎，單日帶動公司市值暴增200億美元。

VIX恐慌指數飆到65 還不夠恐慌？

2024年股市波動性飆升，是由華爾街突如其來的去槓桿浪潮引發，而非因為經濟信心崩潰。如今，所有市場跡象都顯示，在經歷了最近的混亂之後，美國股市將恢復平靜。

三年來首見！五大新興亞洲債市火熱 本季同迎資金淨流入

五大新興亞洲國家的債市三年來首度一同出現資金淨流入，顯示出投資人對於新興市場債更加樂觀。

投資大咖進出的股票？Nike 當紅 科技股失寵 索羅斯買比特幣礦商

根據周三公開申報資料，知名避險基金和其他大型投資基金在第2季減碼了科技七大巨擘，轉進醫療保健和消費股建倉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。