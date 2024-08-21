SK電信將打造「GPU農場」 將全數採用輝達晶片

SK電信21日宣布與美國繪圖處理器（GPU）雲端業者Lambda合作，今年底前關係企業「SK寬頻」的首爾資料中心，將使用Lambda持有的輝達（Nvidia）H100晶片，以強化南韓的AI基礎設施。

綜合韓國時報與BusinessKorea的報導，SK電信展開策略結盟，以便今年在首爾打造出全數使用輝達GPU的「GPU農場」，這是該公司擴大人工智慧（AI）資料中心業務的一環。SK電信打算在未來三年內，將使用的輝達GPU數量增至上千個，並表示擬迅速引進輝達的H100晶片。

Lambda使用輝達的最新GPU，提供AI雲端服務，將透過首爾的新AI中心，打造該公司在亞太區的首個資料中心基地，並運作AI雲端服務。

與此同時，SK寬頻將在設備管理服務的最佳化，發揮重要作用，以確保GPU伺服器的穩定運作。GPU對AI和機器學習極為重要，合作案可望大幅提高該國的GPU供給。

有了Lambda的資源，SK電信將在12月啟動訂閱制的AI雲端服務，允許企業在使用AI服務時，可透過雲端租用GPU，無須直接購買。此種模式對南韓新創企業和中小型企業格外有幫助，這些業者不用耗費巨資購買昂貴的輝達GPU，就能使用高效能的AI伺服器。

這個GPU農場預料對南韓AI前景有深遠影響，將提供尖端的GPU技術，可能會加速多個產業的AI發展和部署，包括醫療照護、金融、製造業。此外，這也符合南韓當局力圖讓該國躍居全球AI領袖的策略。