經濟情勢不確定 瑞銀策略師示警：股市波動性難止
全球股市在8月並不平靜，在經濟情勢不確定性罩頂之際，升高了市場的波動性。
CNBC報導，在8月5日全球股災當天，VIX恐慌指數的水準，從前一日的約23激增到65，如今又降到剩14.5左右。
瑞銀歐洲股票策略與全球衍生品策略主管佛勒說，這次波動性激增是反應過了頭，瑞銀已預料波動性會從年初的水準上升，因為歷史經驗顯示，名目國內生產毛額（GDP）滑落、降息、就業市場不確定性升溫，會推升波動性。
他說：「事實上，過去幾周發生的事情，只是如同我們所料，除了波動性的激增是反應過了頭，這會對市場帶來後果，然而波動性回落同樣也是反應過頭。」「除非我們可以確定經濟放緩不會導致美國流失就業，我們應該預期不確定性會稍微推升波動性，有別於現在的情形。」
佛勒表示，波動性的主要根源，將是美國經濟減速是否導致就業進一步流失，導致美國走向硬著陸的情境。
他說，瑞銀預期，市場將持穩於比現在更高的波動性，股市將區間震盪，「可能稍微向上波動、向下波動，或橫盤整理，但不會是目前的強勁股市」。
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