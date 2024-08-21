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三年來首見！五大新興亞洲債市火熱 本季同迎資金淨流入

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
包括南韓、泰國、印尼、印度和馬來西亞在內的五大新興亞洲債市本季以來同迎資金淨流入。圖為泰銖紙鈔。路透
包括南韓、泰國、印尼、印度和馬來西亞在內的五大新興亞洲債市本季以來同迎資金淨流入。圖為泰銖紙鈔。路透

五大新興亞洲國家的債市三年來首度一同出現資金淨流入，顯示出投資人對於新興市場債更加樂觀。

根據彭博資訊彙編的資料，海外資金自7月初來加碼南韓、泰國、印尼、印度和馬來西亞的債券部位，如果資金流入的趨勢延續至9月底，將是自2021年中以來首見五大新興債市單季同時淨流入的市況。

FIM Partner宏觀策略主管羅伯森表示：「許多國際投資者原本要減碼較低殖利率的亞洲債券，然而一旦聯準會降息更加確定了，他們必須減少減碼。美元轉弱也重新開啟降息前景。」

廣泛的資金流入，顯示出在聯準會更加接近降息之際，投資人更為看好整體新興市場債，有別於聯準會維持高利率時期，新興市場債表現不佳的情勢。

雖然許多亞洲新興國家預料會跟進聯準會降息，但降息的幅度預期比美國小。舉例來說，交換合約市場顯示，投資人預期聯準會到2025年底將降息整整兩個百分點，但南韓預料同期間只會降息約75個基點。

投資人 新興市場 聯準會

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