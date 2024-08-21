日本擬編8.4兆日圓防衛經費 再寫預算史新高
日本政府防衛省有意在2025年度總預算案中，提出創預算史新高的約8兆4000億日圓概算需求，目前已進入最後協調階段。這將是日本防衛經費首度在概算需求中編列逾8兆日圓。
日本放送協會（NHK）報導，日本政府為徹底強化防衛能力，日前決定從2023年度到2027年度為止的5年內，總計編列約43兆日圓防衛預算，而2025年度是第3年。
根據相關人士透露，有關2025年度防衛經費的概算需求數，目前朝編列約8兆4000億日圓（約新台幣1兆8388億元）方向進入最後協調階段，超過2024年度已創新高的逾7兆7000億日圓，再寫日本預算史紀錄。
這次概算需求中編列經費的項目，包括建構「衛星星座」（satellite constellation）及採購小型攻擊型無人機等。
衛星星座指的是利用多數小型衛星彼此合作建構觀測網，面對北韓不斷試射彈道飛彈，日本政府盼藉此提升早期偵測及追蹤彈道飛彈能力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言