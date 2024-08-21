悔不當初？七家銀行支提供融資支持馬斯克買推特 如今「被套牢」

馬斯克兩年前買下社群媒體推特（Twitter）將其私有化時，向七家銀行借款130億美元，這筆貸款現在看起來已成為金融危機以來規模最大的「被套牢交易」。

為收購提供貸款的銀行通常會迅速將債務轉手賣出，以便收回帳款並賺取費用，但X（推特改名）的財務表現不佳，使得摩根史丹利、美國銀行、巴克萊、三菱日聯、瑞穗、法國興業和巴黎銀行，至今仍無法在不蒙受重大損失的情況下轉手這筆債務。

X去年說，公司價值縮水逾半至190億美元。即使最近大選新聞暴增提升了X的使用量，廣告收入並未看到明顯復甦。

根據PitchBook LCD的數據，推特相關貸款被套牢的時間，是2008-09年金融危機以來類似交易裡最久的。那次危機期間出現許多被套牢交易，通常仍能在放貸後大約一年內出售或沖銷掉大部分債務。

但X的貸款快兩年了，銀行尚未轉售出去，有些已將此筆貸款的價值減記了數億美元。帳面損失損害銀行利潤，也影響它們的排名，例如2021年和2022年，美國槓桿融資投行排行榜前兩名美國銀行和摩根士丹利，但在2023年和2024年，沒有為推特交易提供融資的摩根大通和高盛排最前面。

當然，這筆貸款能帶來高額利息收入。X每年的利息支出約15億美元。假設X正常付息且在還款期限屆滿時（通常是七到八年）能償還本金，這些銀行仍能全身而退。

根據知情人士，由於馬斯克和其他投資人當初為收購案投入大約300億美元，銀行以為他們有足夠的緩衝，所以願意提供融資。這些銀行還很想與馬斯克拉關係，預計他旗下火箭公司SpaceX或衛星網路事業星鏈（Starlink）可能進行IPO，先行合作可能開啟未來的承辦機會。