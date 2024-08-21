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亞塞拜然：已正式申請加入金磚國家

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
亞塞拜然已正式申請加入金磚國家。路透
亞塞拜然已正式申請加入金磚國家。路透

亞塞拜然外交部發言人Ayxan Hacizada在20日透過電話表示，該國已經正式申請加入金磚國家（BRIC）。

亞塞拜然是最新一個申請加入的國家。金磚國家多年來巴西俄羅斯、中國大陸、巴西及南非等五個成員國，今年1月隨伊朗、阿拉伯聯合大公國、衣索比亞及埃及都加入而擴大，沙烏地阿拉伯則表示還在考慮加入。

俄羅斯總統普亭之前已尋求把金磚國家標榜為「全球多數」聯盟，作為莫斯科挑戰西方霸權的努力一環，同時也要規避俄國遭遇的制裁。金磚國家一直都鼓吹國際貿易「去美元化」。

在此同時，亞塞拜然日益成為歐洲的重要能源夥伴，2022年與歐盟執委會主席范德賴恩簽署協議，幫助歐洲大陸降低對俄國石油和天然氣的依賴。亞塞拜然今年也將主辦聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）的氣候會談。

亞塞拜然 俄羅斯 巴西

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