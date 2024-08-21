高盛：中國需求若持續平緩 油價明年跌至68美元

高盛周二（20日）表示，若中國大陸的石油需求在2025年年底前都持續平緩，估計布蘭特原油價格屆時將跌至每桶68美元。

高盛分析師說：「中國石油需求疲軟，以及中國國內生產毛額（GDP）成長的下行風險，強化了我們的觀點，也就是我們目前所估的2025年布蘭特油價75-90美元區間，面臨下修風險。」近日中國大陸的經濟數據顯示，7月經濟成長動能減弱，新建房屋價格以九年來最快速度下跌，工業產出放緩，失業率上升。

燃料需求疲軟，使得中國大陸煉油廠的7月原油加工量大幅下降。高盛表示，中國大陸「路上交通所用的燃料從石油轉向電力（經由電動車）和液化天然氣（LNG），是中國需求成長放緩的主要原因」。

高盛估計，今年上半年中國大陸石油需求成長大幅放緩至每日20萬桶，今年夏季也將低於去年同期。石油輸出國組織（OPEC）上周以中國大陸經濟疲軟為由，下調今、明兩年的石油需求增長預期。

布蘭特原油21日盤中跌0.13%，報每桶77.10美元，美國西德州原油下跌0.19%至每桶73.03美元。目前影響油價、最受關注的地緣政治因素，當屬加薩走廊停火協議還沒談成。美國國務卿布林肯周二離開中東時，以色列與哈瑪斯未達成協議，布林肯表示，停火協議「必須達成，且必須在未來幾天內完成，我們將盡一切所能衝過終點線」。