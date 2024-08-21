整理包／打不過就結盟？盤點美歐內容媒體集團與AI業者的競合態勢

人工智慧（AI）業者運用媒體內容訓練其大型語言模型的爭議遲未平息，但面對這個勢不可當的趨勢，近來愈來愈多媒體業者選擇與AI業者結盟，最新一樁合作為Vogue母公司康泰納仕（Condé Nast）和OpenAI簽署內容協議，但也有媒體集團試圖捍衛自身事業，以下盤點內容媒體業者和AI公司之間的競合態勢：

選擇合作：

康泰納仕（Condé Nast）

與OpenAI簽署多年合作協議，允許在ChatGPT與SearchGPT原型等OpenAI產品內，顯示Vogue、紐約客（The New Yorker）、Condé Nast Traveler、GQ、建築文摘（Architectural Digest）、浮華世界（Vanity Fair）、Wired及好胃口（Bon Appétit）等媒體的內容。

英國金融時報（FT）

與OpenAI合作，允許OpenAI運用FT的材料生成文字、圖像及代碼，並讓ChatGPT用FT文章的簡短摘要回答用戶問題，同時提供文章連結。

FT也同意將內容授權給生成式AI新創公司Prorata.ai，根據內容使用次數計費。

德國Axel Springer

與OpenAI合作，允許ChatGPT出現旗下Politico、Business Insider、德國畫報（Bild）與世界報（Welt）等媒體的內容摘要，並標註來源與連結，同時允許OpenAI以其內容訓練未來的產品。Axel Springer也能以OpenAI的技術打造自家AI產品。

Axel Springer擴大與微軟的合作協議，涵蓋AI、內容、廣告及雲端運算，在AI層面，雙方將共同開發新的AI驅動聊天體驗。

Axel Springer也同意將內容授權給生成式AI新創公司Prorata.ai，根據內容使用次數計費。

WSJ母公司新聞公司

與OpenAI合作，允許OpenAI的大型語言模型使用旗下美國、英國及澳洲主要新聞品牌的內容，涵蓋美國華爾街日報（WSJ）、巴隆金融周刊（Barron's）、MarketWatch、投資人商業日報（IBDaily）、FN及紐約郵報（New York Post），英國泰晤士報（The Times）、周日泰晤士報（The Sunday Times）、太陽報（The Sun），還有澳洲人報（Australian）、news.com.au、The Courier Mail、The Advertiser及the Herald Sun等。

不過，這項協議不包含福斯新聞公司（Fox News）或新聞公司其他事業的內容，例如數位不動產服務或HarperCollins。

美聯社

與OpenAI合作，允許OpenAI取得美聯社自1985年來的內容檔案授權，美聯社則能使用OpenAI的技術。

大西洋月刊（The Atlantic）

與OpenAI簽署戰略內容與產品協議，旗下文章將出現在OpenAI的ChatGPT和其他產品內，並適當標明資訊來源與網站連結，產品團隊也能「優先使用」OpenAI技術，以實驗開發產品和功能。

大西洋月刊也同意將內容授權給生成式AI新創公司Prorata.ai，根據內容使用次數計費。

時代雜誌（Time）

與OpenAI簽署多年內容協議與戰略合作，OpenAI能取用其101年之久的歷史檔案、以及目前的新聞報導引述內容，並提供連回網站的連結，時代雜誌也能使用OpenAI的技術，打造自家產品。

時代雜誌也加入Perplexity AI的營收分潤計畫，根據提及媒體內容的互動抽成。

時人母公司Dotdash Meredith

擁有時人（People）、Instyle及Investopedia等40多種媒體，與OpenAI簽署多年協議，將讓旗下內容與連結出現在ChatGPT的回答內，除了提供Dotdash網站的即時資訊，也允許OpenAI以其內容訓練大型語言模型，在開發消者AI產品和AI情境廣告工具時，將獲得OpenAI的協助。

Vox媒體公司

與OpenAI簽署戰略內容與產品合作協議，旗下的Vox、The Verge、Eater、New York Magazine、The Cut、Vulture及SB Nation等媒體內容將出現在ChatGPT內，也能使用OpenAI的技術，在第一方數據平台Forte開發更強的創意優化與瞄準讀者的工具。

企業商情巨擘Informa

與微軟簽署非獨家的合作夥伴與內容取用協議，初期費用1,000萬美元，及接著的三種經常性年度費用。

法國世界報（Le Monde）

與OpenAI合作，允許ChatGPT出現旗下內容的特定摘要，並提供原始文章連結，也允許內容用於訓練OpenAI的模型。

西班牙Prisa媒體公司

出版El País、Cinco Días、As及西班牙文版荷芬頓郵報El Huffpost等媒體，與OpenAI合作，允許ChatGPT出現旗下內容的特定摘要，並提供原始文章連結，也允許內容用於訓練OpenAI的模型。

網路論壇Reddit

與OpenAI簽署即時內容取用協議，允許OpenAI的ChatGPT和其他新產品出現Reddit的討論內容，並將使用OpenAI的大型語言模型打造應用程式，OpenAI也加入成為Reddit的廣告夥伴。

已與Google簽署類似的內容授權協議，允許以其內容訓練AI工具。

圖庫Shutterstock

與OpenAI簽署六年協議，允許OpenAI取得大量的圖像、影音、音樂其相關元數據（metadata）用於訓練，Shutterstock則能「優先使用」OpenAI的新技術，並在其平台內直接提供DALL-E的文字生成圖像能力

財星（Fortune）

同意將內容授權給生成式AI新創公司Prorata.ai，根據內容使用次數計費。

德國明鏡周刊（Der Spiegel）

加入Perplexity AI的營收分潤計畫，根據提及媒體內容的互動抽成。

Entrepreneur

加入Perplexity AI的營收分潤計畫，根據提及媒體內容的互動抽成。

非營利新聞網站The Texas Tribune

加入Perplexity AI的營收分潤計畫，根據內容使用次數計費。

WordPress.com母公司Automattic

加入Perplexity AI的營收分潤計畫，根據提及媒體內容的互動抽成。

世界新聞出版協會（WAN-IFRA）

與OpenAI合作推動新聞室AI觸媒（Newsroom AI Catalyst）計畫，協助各媒體新聞部加快採用與執行AI，以提高效率與內容品質。這項計畫與歐洲、亞太、拉美及南亞的128家媒體新聞室合作，每組團隊都有三個月時間學習模組、實作工作坊、迷你黑客松並展示產品，也須提出如何推出AI的明確計畫。

路透

湯森路透執行長哈斯克（Steve Hasker）表示，已和AI業者達成「一些」協議，允許用路透的新聞內容訓練AI模型。

捍衛自身事業：

紐約時報

控告OpenAI與微軟侵害著作權，尋求賠償、回復原狀及成本，並要求摧毀所有以其內容訓練的大型語言模型。

Getty Images

在英國控告Stability AI，主張Stability AI未經授權，便違法複製並處理上百萬張受版權保護的影像

非營利新聞機構調查報導中心（CIR）

在紐約提告，控告OpenAI與微軟侵權的「剝削作為」。

美國八家日報

Alden全球資本公司旗下的八家日報控告OpenAI和Microsoft，包括紐約日報（New York Daily News）、芝加哥論壇報（Chicago Tribune）、奧蘭多前哨報（Orlando Sentinel）、佛州太陽前哨報（Sun-Sentinel）、聖荷西信使報（Mercury News）、丹佛郵報（Denver Post）、橘郡紀事報（Orange County Register）及聖保羅先鋒報（St. Paul Pioneer Press）。

美國三家進步派數位新聞媒體

The Intercept、Raw Story及Alter Net控告OpenAI，拒絕以其文章訓練ChatGPT，The Intercept也控告微軟。