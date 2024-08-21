Fed降息在即 8月卻有近900億美元湧入美國貨幣市場基金

英國金融時報引述EPFR數據報導，美國貨幣市場基金8月1日至15日淨流入882億美元，是自去年11月來上半月最高數字，可見投資人希望在聯準會（Fed）下月預料會降息之前把握目前較高的收益。

數據顯示，大部分資金流入來自機構投資人而非散戶投資人。業內人士指出，這股資金流向反映機構投資人因應下個月由目前5.25%至5.5%水準開始降息所做的布局。貨幣市場基金持有現金和國庫券在內的短期資產。

金融時報引述業內人士指出，國庫券殖利率往往會在預期降息之前下降，並在利率下降後進一步下滑，不過由於貨幣市場基金持有更多元化的資產，還是能夠較長時間提供較高的利息。

從本月迄今湧入貨幣市場基金的資金來看，貨幣市場基金身為投資人保留現金的避風港，相較股票和短期債券仍具魅力 。

隨利率為對抗通膨來到23年來高峰，去年淨流入貨幣市場基金創下歷史新高1.2兆美元。這波買氣主要來自散戶，而機構投資人後來也跟進。

Federated Hermes全球流動性市場投資長Deborah Cunningham指出：「這種情況其實在利率開始下降時相當常見，隨著直接證券收益率因預期Fed進一步降息而逐步下降，投資人更願意在較長時間內保持貨幣市場基金的收益。」

美國貨幣市場基金在所謂加權平均到期期限可達60天，這表示經理人可以持有多元化的證券，從3個月或6個月到期的國庫券到更短期的資產都有。

根據Crane Data的資料，目前美國貨幣市場基金平均收益率為5.1%。相較之下，1個月期的國庫券收益率略高在5.3%，而3個月期國庫券為5.2%。擔保隔夜融資利率（SOFR）則為5.32%。

不過，美國投資公司協會（ICI）副首席經濟研究員 Shelly Antoniewicz 指出，「像隔夜商業票據、隔夜存單這類的直接證券，當Fed開始降息時，會立即改變」，也就是說，直接在市場交易短天期資產殖利率預料不久就會下降。