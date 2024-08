等待聯準會首降息 專家：不確定性造成市場波動會是短期現象

投資人期待聯準會降息,洛史都華(Rod Steward)唱紅的老歌《The First Cut Is the Deepest》可以用來解釋他們的心理。

聯準會決策官員本周在傑克遜洞參加年度研討會,聯準會主席鮑爾預定周五發表演說,投資人全神戒備,試圖釐清央行對美國經濟的展望,以及是否會在9月下次利率會議上開始降息。降息對經濟和資本市場產生提振作用。但在那之前,市場很可能因為不確定性而出現較高的波動性。

聯準會並未正式透露它的降息計畫,導致市場狂猜何時開始、降幅大小、以及會調降利率多少次。宏利投資管理公司共同首席投資策略師Macan Nia指出,「看過去兩年對聯準會利率預期有多大的變化。那造成了市場波動」。

她相信,等到第一次降息,能安撫投機者,「第一次降息帶來的感受最深,因為會對投資人的心理造成影響。我們一直在等待降息,終於等到時,就像撕掉傷口的紗布一樣。」

其他央行有不同的降息時間表。加拿大央行6月首次降息1碼,成為G-7當中第一個採取行動的國家。一個月後,加拿大央行再次降息1碼。Nia說:「在加拿大,情況差不多。一旦有了首次降息,隨後的第二次、第三次和第四次就比較容易了。但在第一次降息發生前,還是存有一些不確定性。」

投資人不喜歡不確定性,那會造成市場波動,例如過去一個月那斯達克綜合指數陷入又脫離修正區、Cboe波動指數(VIX) 8月初飆升。Nia預測,聯準會首度降息後,市場會有短期波動,但等紗布剝落,可能帶來較能持續的長期增長。「此後,(股市)三年和五年期的滾動報酬率都很不錯」。