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等待聯準會首降息 專家：不確定性造成市場波動會是短期現象

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
分析師說，市場等待聯準會首次降息前的波動是不確定性造成的短期現象。路透
分析師說，市場等待聯準會首次降息前的波動是不確定性造成的短期現象。路透

投資人期待聯準會降息，洛史都華（Rod Steward）唱紅的老歌《The First Cut Is the Deepest》可以用來解釋他們的心理。

聯準會決策官員本周在傑克遜洞參加年度研討會，聯準會主席鮑爾預定周五發表演說，投資人全神戒備，試圖釐清央行對美國經濟的展望，以及是否會在9月下次利率會議上開始降息。降息對經濟和資本市場產生提振作用。但在那之前，市場很可能因為不確定性而出現較高的波動性。

聯準會並未正式透露它的降息計畫，導致市場狂猜何時開始、降幅大小、以及會調降利率多少次。宏利投資管理公司共同首席投資策略師Macan Nia指出，「看過去兩年對聯準會利率預期有多大的變化。那造成了市場波動」。

她相信，等到第一次降息，能安撫投機者，「第一次降息帶來的感受最深，因為會對投資人的心理造成影響。我們一直在等待降息，終於等到時，就像撕掉傷口的紗布一樣。」

其他央行有不同的降息時間表。加拿大央行6月首次降息1碼，成為G-7當中第一個採取行動的國家。一個月後，加拿大央行再次降息1碼。Nia說：「在加拿大，情況差不多。一旦有了首次降息，隨後的第二次、第三次和第四次就比較容易了。但在第一次降息發生前，還是存有一些不確定性。」

投資人不喜歡不確定性，那會造成市場波動，例如過去一個月那斯達克綜合指數陷入又脫離修正區、Cboe波動指數（VIX） 8月初飆升。Nia預測，聯準會首度降息後，市場會有短期波動，但等紗布剝落，可能帶來較能持續的長期增長。「此後，（股市）三年和五年期的滾動報酬率都很不錯」。

加拿大 投資人 聯準會

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