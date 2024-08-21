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OpenAI與Vogue母公司簽署內容合作協議 擴增媒體夥伴陣容

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
OpenAI宣布，與Vogue與GQ等媒體的母公司康泰納仕（Condé Nast）簽署多年合作協議，成為I繼時代雜誌、英國金融時報、及華爾街日報母公司新聞公司之後，最新一家結盟的媒體巨擘。路透
OpenAI宣布，與Vogue與GQ等媒體的母公司康泰納仕（Condé Nast）簽署多年合作協議，成為I繼時代雜誌、英國金融時報、及華爾街日報母公司新聞公司之後，最新一家結盟的媒體巨擘。路透

美國人工智慧（AI）巨擘OpenAI在20日宣布，與Vogue與GQ等媒體的母公司康泰納仕（Condé Nast）簽署多年合作協議，將在OpenAI旗下的ChatGPT與SearchGPT原型等產品內，顯示其媒體內容，成為OpenAI繼時代雜誌（Time）、英國金融時報（FT）、及華爾街日報（WSJ）母公司新聞公司之後，最新一家結盟的媒體巨擘。

OpenAI和康泰納仕的合作協議將讓ChatGPT和SearchGPT等服務，能夠顯示Vogue、紐約客（The New Yorker）、Condé Nast Traveler、GQ、建築文摘（Architectural Digest）、浮華世界（Vanity Fair）、Wired及好胃口（Bon Appétit）等媒體的內容。

這項合作的財務條件並未揭露，但紐時引述康泰納仕執行長林區（Roger Lynch）的電郵指出，這項協議將幫助彌補近年遭科技業者蠶食的營收，「生成式AI正迅速改變讀者發現資訊的方式，我們要在讀者擁抱新科技之處觸及讀者，同時確保標明適當出處、並為使用我們的智慧財產權獲得適當補償，這點很重要」。

OpenAI表示，在推出SearchGPT服務原型後，正在測試新的搜尋功能，能夠更快且更直覺地找到資訊與可信的內容來源，「我們正在整合我們的對話模型、以及來自網路的資訊，提供各位快速而即時的答案，且標明相關來源」。OpenAI說，SearchGPT原型會提供新聞報導的直接連結，未來計劃「把這些功能的最佳者直接整合到ChatGPT」。

OpenAI已和美聯社（AP）、時代雜誌、FT、Business Insider與Politico母公司德國Axel Springer、大西洋月刊（The Atlantic）、Vox媒體公司、時人（Ppeople）母公司Dotdash Meredith法國世界報（Le Monde）、西班牙Prisa媒體公司簽署類似協議，從而得以取用這些媒體集團擁有的龐大文字資料庫，以訓練大型語言模型、及尋找即時資訊。

近來一些媒體業者已與AI業者合作，達成內容協議。例如Perplexity AI在7月發表營收分潤模型後，財星（Fortune）、時代、Entrepreneur、Texas Tribune、德國明鏡周刊（Der Spiegel）都加入其「出版商方案」。

不過，其他媒體業者則積極保護自家事業，例如美國歷史最悠久的非營利新聞機構調查報導中心（CIR）6月控告OpenAI及其投資人微軟，指控侵害智慧財產權。此前紐時、芝加哥論壇報（Chicago Tribune）及紐約日報（New York Daily News）也都提出類似訴訟。

ChatGPT OpenAI

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