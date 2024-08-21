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美媒：台廠緯穎告馬斯克X平台賴帳

中央社／ 倫敦20日綜合外電報導
原為Twitter的X遭台灣伺服器大廠緯穎提告，使馬斯克面臨的法律訴訟又添一樁。圖／路透
原為Twitter的X遭台灣伺服器大廠緯穎提告，使馬斯克面臨的法律訴訟又添一樁。圖／路透

美國「財經內幕」報導，台灣科技公司緯穎上週提訴，控告富豪馬斯克2022年入主推特後，改名X的這個社群媒體平台拒絕支付約1.2億美元伺服器零件費用，要求賠償6100萬美元。

「財經內幕」（Business Insider）報導說，根據緯穎上週在美國加州北區聯邦地區法院提出的訴狀，緯穎宣稱X違反2014年一項提供X前身推特（Twitter）客製化資訊科技（IT）產品的採購協議。

緯穎表示，推特被馬斯克（Elon Musk）收購沒多久，便於2022年11月「突然停止」支付緯穎任何款項，緯穎要求為成品付款，但推特沒有回應。

訴狀也寫道，為履行推特現有訂單，緯穎累積了價值1.2億美元（約新台幣38.7億元）的零件，原以為推特會負責，但推特不僅未負起責任，還拒絕與緯穎溝通。緯穎主要為數據中心和雲端供應商製造伺服器和儲存系統。

根據訴狀，緯穎已取消或收回價值約5900萬美元（約新台幣19億元）的零件，但對馬斯克的公司提告，要求賠償剩下的6100萬美元（約新台幣19.7億元）損失。

除了緯穎的訴訟，馬斯克還面臨多位前推特主管提告，包括前執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）要求他支付拖欠的1.28億美元遣散費。X本身同樣被告，提告的包括推特前董事長柯德斯塔尼（OmidKordestani）和其他過去任職於推特的員工，前者告這家公司拖欠價值2000萬美元股票，後者則申訴未拿到獎金。

財經內幕尋求置評，但X和緯穎未立即回應。

X 緯穎 馬斯克

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