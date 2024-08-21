澳洲綠電千里輸往新加坡計畫 首階段獲澳洲政府通過

世界上最具雄心壯志之一的再生能源計畫贏得環評第一階段通過，為耗資數百億美元、要把澳洲太陽能電力輸往新加坡的計畫進一步鋪路。

澳洲政府今天核准300億澳幣（200億美元）澳亞電力連接計畫（AAPowerLink）的第一階段。這項計畫的開發商SunCable去年5月被億萬富豪坎農-布魯克斯（Mike Cannon-Brookes）收購。

這項計畫涉及利用一條長達4,300公里的海底電纜，將位於澳洲北領地（Northern Territory）一處裝置容量超過20 GW的太陽能光電場產生的電力輸往新加坡。新加坡沒有土地能夠產製足供國內使用的再生能源電力。

這項計畫中，包括海底電纜以及太陽能光電場的規模，都比當前國際上運作中的其他同類項目規模大逾四倍。

澳洲環境部長皮伯塞克（Tanya Plibersek）在聲明中表示：「這一宏大計畫是基礎建設的世代之作。」「它將是世界上最大的太陽能區，預示澳洲成為環保能源的世界領導者。」

第一階段是由裝置容量4 GW的太陽能板和連往澳洲達爾文的800公里架空電纜構成。

SunCable表示，將聚焦推動澳亞電力連接計畫到2027年做成最終投資決定，尋求在2030年代初期前開始輸出電力。這項計畫還需要獲得澳洲原住民團體，以及新加坡和印尼的核准。