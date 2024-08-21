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美貨幣市場基金6.2兆美元降息後動向難料 可能轉進股票和中期債

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
貨幣市場基金的規模過去五年大增了一倍達到6.2兆美元，但這個市藏著一個謎團，聯準會降息後會有多少資金撤出，分析師看法分歧。路透
貨幣市場基金的規模過去五年大增了一倍達到6.2兆美元，但這個市藏著一個謎團，聯準會降息後會有多少資金撤出，分析師看法分歧。路透

貨幣市場基金的規模過去五年大增了一倍達到6.2兆美元，然而，這裡面有多少是穩定的，又有多少準備在聯準會（Fed）開始降息後立即撤離，沒人有把握。

摩根資產管理的投資組合經理Bob Michele認為，這些資金即將湧入其他固定收益基金，因為投資人意識到他們的現金再賺不到5%的收益。

Michele說：「我看著那些仍以現金形式存放的資金，想起每天與客戶的對話。每個人都想進入債市，為從沒能買到5-6%的殖利率，沮喪到不行。」一旦聯準會開始積極降息，貨幣市場報酬率開始走低，資金會流出，「殖利率可能降至3%或甚至更低」。

不少人覺得貨幣市場基金的錢太多，但對這些現金是否準備好轉進其他資產、以及以哪些證券為目標，有不同看法。

富國銀行策略師Tracie McMillion贊同降息將使部分資金流出貨幣市場基金，但較多是流向股票和中期債券，而非長債。

她說：「我們認為部分資金將重新流入市場，不僅流向固定收益，也流向股票和其他資產。如果聯準會明年利率和我們預期的一致，那麼部分資金會維持現金狀態。」她的團隊預測，2025年的10年期公債殖利率較接近4%而不是3%，仍提供相當不錯的收益。

McMillion和Michele都預測，在聯準會降息的同時，經濟形勢將保持良好，有利於風險資產。但Renaissance Macro Research的Neil Dutta認為，投資人低估了經濟更嚴重惡化的風險。Dutta說：「人們可能會愈來愈擔心聯準會行動太慢。經濟很可能存在比市場目前體現出來的更高的下行風險。」

聯準會 貨幣 資產

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