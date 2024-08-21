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南韓8月前20天出口增強 全球晶片需求續旺

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓釜山港貨櫃碼頭。 路透
南韓釜山港貨櫃碼頭。 路透

南韓8月初期出口數據顯示，出口動能增強，這提振了南韓經濟前景，也代表全球半導體需求仍然堅挺。

根據南韓海關今（21）日公布的資料，8月前20天的出口額年增18.5%，進口年增10.1%。其中半導體的出口年增率高達42.5%。期間半導體出口占南韓總出口的20.3%。

南韓是全球兩大記憶晶片生產商所在，與台灣一樣，藉由向美國等已開發國家輸出先進半導體，乘上全球人工智慧（AI）發展而來的需求熱潮，從中獲益。

由科技產品引領出口成長，讓南韓政府樂觀今年的經濟成長將會比去年更快。南韓央行可望對當前的貨幣緊縮政策具信心，持續對抗通膨。

南韓央行明天（22日）開會討論利率，彭博資訊訪調的經濟分析師幾乎都預測南韓央行將按兵不動，維持基準利率在3.5%不變。

半導體 南韓

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