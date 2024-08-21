押注Fed降息…美債期貨槓桿部位攀至新高 恐添債市波動

債券交易人士在美國公債期貨承擔風險的部位達創紀錄高點，此時他們大舉押注聯準會（Fed）勢必展開四年多來首度降息，有望帶動公債市場大漲。

隨著全球央行年會周四（22日）將在懷俄明州傑克森洞登場，美國公債期貨的槓桿部位已經攀升至歷史新高。Fed主席鮑爾周五將發表演說，有望透露關於Fed年底前貨幣政策路線的更多看法。

根據芝加哥商品交易所（CME）和彭博分析的資料，美債期貨的未平倉量上周攀升至大約2,300萬口的10年期公債期貨合約，創下紀錄，相當於公債殖利率每基點波動約15億美元的風險。這些期貨未平倉量代表交易人士承擔的風險，能夠是做多或是做空。

美債期貨未平倉量大增，正值過去幾周押注美債上漲的操作增加，看好Fed在今年底前和2025年將積極降息。根據芝商所截至8月13日止當周的數據，資產經理人增加的淨多頭部位，相當約12萬口10年期公債期貨合約。

雖然多數的槓桿部位是資產經理人做多美債期貨，但一些則是「債券基差交易」（同時買進（賣出）現貨債券並且賣出（買進）債券期貨，並從兩者的價差變化中獲利，屬於債券套利交易中的一種）。

由於基差交易的策略涉及透過附買回市場借入，如果放貸條件緊縮，交易人士可能會被迫將部位平倉以償還借款，這類快速平倉可能會導致債券市場動盪。

交易人士對聯準會降息的時機和幅度一直感到焦慮，他們押注今年可能出現的各種情況。就在兩周前，交換合約市場也消化了聯準會在9月會議降息半個百分點以及決策會議之間緊急降息的一些風險。目前，市場預期9月的降息幅度約30個基點。

現貨市場有跡象顯示，一度是擴大中的看漲押注可能會在在傑克森洞會議前開始平倉。摩根大通周二公布的客戶調查顯示，淨多頭部位降至一個月來最低。