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利差交易打擊股市？ 巴隆：現在要改留意這三大要素

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國紐約證券交易所。 路透
美國紐約證券交易所。 路透

8月5日「黑色星期一」的全球股災，日圓因日銀升息兌美元匯價陡升而在日本湧現的所謂利差交易（carry trade），被認為是罪魁禍首。其中被普遍接受的理論是：交易員以低利借入日圓，去買諸如美國科技股這類的資產，因為日銀意外升息，必須立刻反向操作。

道瓊社報導，巴隆周刊提到有華爾街的市場策略師並不同意這種說法，另外也有一些專家忠告投資人，現在應該去煩惱利差交易以外的其他問題。

投資銀行Piper Sandler主管全球政策與資產配置的Benson Durham，在寫給客戶的最新報告中表示，「最近的利差交易損失其實並不那麼值得注意，所以，究竟是什麼原因導致恐慌拋售是不明顯的」。他認為，很難怪罪日銀7月31日出乎市場意料的升息。

日圓兌美元的匯價上揚，在繳還與利差交易有關的貸款時，會有成本變高的擔憂，不過Durham說，最近一個追蹤美元兌全球主要貨幣的指數，雖然下跌，但跌幅也沒有異常地大。

Durham研判，相較於利差交易平倉，月初的股災更可能只純粹是因為投資人賣掉已經賺飽飽的科技股。「很顯然是市場動能在增加，而不是利差交易。最近幾周來，策略報酬波動性都相當突出」。

巴隆周刊指出，如果Durham的看法是對的，那麼展望之後的股市，投資人或許不需要太擔心進一步的利差交易會拖累股市。

其他有些專家也預期，市場將不必再憂心日本因素了。LPL Financial策略師團隊就說，他們相信逾75%的日圓利差交易已經平倉。Glenmede策略師Jason Pride和Michael Reynolds同意，因為期貨淨部位的資料顯示，幾近創紀錄的看空日圓的押注，已經大幅削減。這代表了，即使利差交易是月初股災元凶，這個市場波動的催化劑，現已大量消失。

當然，專家們看市場前景，還是預警會有許多波動。近期最重大的三項因素是：

1. 美國聯準會（Fed）主席在傑克森洞全球央行年會的談話，時間在本周五（23日）。

2. 輝達（Nvidia）財報。這家人工智慧（AI）熱門公司下周三（28日）將公布最新業績。

3. 美國大選。總統選戰加溫了，會為市場帶來更多動盪。

投資人 科技股 美國大選

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