買「女股神」伍德的方舟創新ETF多半沒賺反大虧 分析師解析原因

伍德（Cathie Wood）旗下的ARK創新ETF經歷了大起大落，而新近數據顯示，它的投資人大多錯失了收益、苦吞高額虧損。

這檔代號是ARKK的基金當初脫穎而出，是因為伍德操盤，大膽押注特斯拉和Zoom等疫情時代科技股，使基金價值（基本上就是股價）在2020年暴增一倍多，一度成為最大的主動型ETF，管理規模近300億美元。接下來的兩年裡，股價暴跌，後來搖擺不定。ARKK在2023年寫下68%的報酬率，但今年來下跌約14%。

根據基金研究機構晨星（Morningstar）的數據，一般ARKK的投資人看到的損益遠遜於ARKK本身。該基金2014年成立以來，年平均報酬率為9.7%。大致符合長期投資股市的報酬率，但ARKK投資人的年平均報酬率是負值的-17%。

晨星透過追蹤資金進出基金的情形來計算持有人的實際回報。投資人報酬率落後實際報酬率的情況很普遍，但對資產逾10億美元的基金，平均是一個百分點左右。

晨星分析師Jeffrey Ptak接受巴隆周刊（Barron's）訪問表示，對於ARKK這種規模的基金來說，「差距這麼大實在太瘋狂。這幾乎前所未見。」

ARKK未回應置評要求。

ARKK投資人錯過基金收益有個重要原因： 疫情期間，他們在基金首次大漲時投入數十億美元，其中包括2021年初回報開始大跌前的最後6個月，投入了120億美元。這意味很多遲到的投資人承受了2021和2022年的負回報，分別是23%和67%，主要是Zoom、Roku和Roblox等持股的巨大虧損所致。

ARKK去年反彈，漲幅達67%，該基金減持特斯拉，但包括Roku和加密貨幣經紀商Coinbase Global在內的其他重倉股都反彈了。然而，ARKK的資產淨值沒再能接近疫情期高點。

投資人過去一年卻自該基金撤資約22億美元，無論ARKK未來報酬率如何，此舉都將鎖定他們的損失。

Ptak說： 「公平地說，這是我們在基金業見過最大規模的失敗之一」。

他指出，過去五年來，當ARKK瘋狂波動，標普500指數的價值大約增加一倍。如果投資人只把錢放進標普500指數基金，擱著不動，每年能賺得15%的報酬率，而ARKK投資人大約每年損失17%。

提交給美國證交會（SEC）的文件顯示，伍德自己在ARKK的投資超過10萬美元，在ARK Invest旗下其他至少7檔基金也有類似持股。