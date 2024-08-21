日本7月出口加速成長10.3％ 經濟呈現穩定復甦
日本7月出口加速成長，受益於日圓貶值，汽車業出口回升，可見本季經濟持續復甦。
財務省周三報告指出，7月出口較去年同期成長10.3%，高於前一個月的5.4%，大致符合經濟學家原估的11.5%。
進口成長16.6%，高於分析師所估的14.6%。由於進口增幅較大，貿易轉為逆差6,218億日圓（43億美元）。
外銷復甦可能舒緩日本央行不少壓力。日銀正密切關注經濟和金融市場，因為本月再度升息和總裁植田和男發出的鷹派談話後，一度引發全球市場動盪。
7月出口價值因日圓貶值而提升，財務省表示，7月份圓兌美元平均匯率為159.77，較去年同期疲弱12.3%。
數據也顯示，汽車業經歷今年初安全認證醜聞後，出口明顯恢復復甦。
日本7月對中國大陸出口成長7.2%，對美國成長7.3%，對歐盟則衰減5.3%。
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