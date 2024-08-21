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美MCU業者Microchip遭遇網攻 導致部分營運受影響

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國MCU業者Microchip伺服器遭到網路攻擊，迫使該公司必須關閉部分系統並縮減營運作業。圖為示意圖。路透
美國MCU業者Microchip伺服器遭到網路攻擊，迫使該公司必須關閉部分系統並縮減營運作業。圖為示意圖。路透

美國微控制器（MCU）暨類比IC供應商Microchip Technology周二（20日）表示，由於伺服器遭到網路攻擊，迫使該公司必須關閉部分系統並縮減營運作業。

Microchip在監管文件中表示，8月17日偵測到IT系統中有可疑活動，兩日後判定「特定伺服器和一些業務營運」已經遭入侵。Microchip是美國國防部的晶片供應商。

Microchip爆發網攻事件之際，正值全世界的國家競奪晶片市場霸主地位，目的除了要強化國安，還要避免新冠疫情期間供應鏈中段噩夢重演。僅僅兩個月前，台灣的環球晶也遭遇網路攻擊，影響了部分營運。

Microchip在周二表示，已採取及時措施處理入侵事件，包括「隔絕受影響的系統、關閉特定系統並在外部資安顧問協助下啟動調查」。

在一份聲明中，Microchip表示這些措施導致營運「低於正常水準」，影響履行訂單的能力，「公司致力於將IT系統受影響的部分重新上線，恢復正常業務運作並減輕這起事件的影響」，「在公司進行調查之際，這起事故的整體範圍、本質和影響目前尚不得而知」。

Microchip表示，不清楚這起事件是否會實質影響財務或財報。該公司今年稍早獲得美國晶片與科學法提撥獎勵金，用來協助提升從汽車到武器系統所用晶片的產量。

國防部 網路攻擊 美國

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