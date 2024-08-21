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不等鮑爾講話…美元指數跌至今年最低 日圓升值逼向145

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元升值0.8%至145.41，日本央行發布的兩份研究論文強調了經濟中持續存在的通膨壓力，表明仍有理由再次升息。路透
日圓兌美元升值0.8%至145.41，日本央行發布的兩份研究論文強調了經濟中持續存在的通膨壓力，表明仍有理由再次升息。路透

美元指數周二連續三個交易日下跌，貶至今年最低，市場觀望聯準會（Fed）鮑爾在傑克森洞年會釋出更多降息幅度和時機的線索。

歐元升至1月以來高點，而英鎊觸及2023年7月以來最高價位。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.4%至 101.441。

Jefferies Financial Group Inc.外匯業務全球主管Brad Bechtel說：「美國的實際利率繼續走低，美元與其他貨幣之間的實際利差也在逐步縮小。」「我認為鮑爾將繼續為50個基點留下餘地以保留選擇權，但也會試圖避免極端情況。」

歐元兌美元升值0.4%至1.1125；為12月28日來最高價位，英鎊兌美元升值0.3%至1.3031。

日圓兌美元升值0.8%至145.41，日本央行發布的兩份研究論文強調了經濟中持續存在的通膨壓力，表明仍有理由再次升息。

歐元兌瑞典克朗跌0.7%至11.3494。瑞典央行再度降息，並概述了超出此前預期的寬鬆政策。

指數 瑞典 鮑爾

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