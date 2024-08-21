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現貨金價再創新高 原油跌至兩周低點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周二（20日）小幅收黑，跌至兩周低點，加薩可能達成停火協議的前景以及對全球需求的擔憂，為油市帶來壓力；黃金價格再度刷新歷史高點，但收盤有所回落，投資人都在等待聯準會主席鮑爾本周五的談話，期待從中尋找降息線索。

油價跌幅在1%以內

布蘭特原油10月期貨下跌46美分，跌幅0.6%，報每桶77.20美元；西德州原油9月期貨下跌33美分，跌幅0.4%，報每桶74.04美元。

交投更活絡的10月交割西德州原油期貨很快將成為近月合約，下跌約49美分，至每桶73.17美元。

美國國務卿布林肯訪問埃及，推動加薩停火和人質釋放協議取得進展。本周的會談仍需解決重大分歧。

瑞穗銀行能源期貨主管Bob Yawger在一份報告中說：「在周四談判開始之前，原油價格內可能已經有大約4到8美元的地緣政治溢價。」

同時間，中國經濟情勢惡化令市場低迷。最近的數據顯示工廠活動萎縮，石油需求下降，而當局也在考慮一項新的救助計畫來提振房地產業

對全球最大經濟體美國燃料需求的擔憂打壓美國取暖油期貨價格，使其連續第二天跌至2023年5月以來最低點。

金價創新高後稍有回落 堅守在2,500美元大關之上

金價周二再次刷新歷史高點之後回落，但仍堅守在2,500美元的關鍵水平之上，交易人士將注意力集中在聯準會主席鮑爾本周五的演說。

現貨金價周二收盤上漲0.39%，至每英兩2,513.99美元，盤中稍早創下2,531.75美元的紀錄新高。

美國黃金期貨收高0.4%，結算價報2,550.6美元。

美元指數跌至七個月最低，使得黃金對持有其他貨幣的投資者更具吸引力，指標美國10年期公債殖利率下跌。

花旗研究北美大宗商品主管Aakash Doshi表示：「金價走勢的主要驅動力是金融投資需求，尤其是ETF買盤改善，以及聯準會9月展開寬鬆周期預期推動的整體情緒改善。」

Doshi補充說 ，黃金可能在2025年中期達到每英兩3,000美元，在2024年底達到每英兩2,600美元。

全球最大黃金上市ETF，SPDR Gold Trust的黃金持倉量周一躍升至七個月來的最高，達到859噸。

黃金往往在低利率環境中受益。今年迄今，金價已上漲超過20%，並勢將迎來2020年以來最佳年度表現。

現貨白銀下跌0.2%，報每英兩29.42美元；白金下跌0.5%，報949.05美元；鈀金跌0.5%，報927.00美元。

美國 金價 黃金

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