台積電ADR跌1.9% 較台北交易溢價縮為13%
台積電ADR周二跌1.9%，收在172.04美元，較台北交易溢價縮為13%。
美國股市周二小跌，結束連續八日漲勢，在聯準會（Fed）主席鮑爾周五講話前，不少投資人趁人工智慧（AI）熱潮獲利了結。
道瓊工業指數下跌61.56點，跌幅0.2%，至40,834.97點；標普500指數下跌11.13點，跌幅0.2%，至5,597.12點；那斯達克綜合指數跌59.83點，跌幅0.3%，至17,816.94點。
費城半導體指數跌1.3%，輝達（NVIDIA）跌2.1%，結束連六日漲勢。
台灣加權股價指數昨天上漲19.47點收在22,429.10點。台積電（2330）收在平盤報973元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 158.81 -1.68 155.00 2.46
中華電 CHT 122.76 -0.57 123.50 -0.60
台積電 TSM 1,099.44 -1.94 973.00 12.99
聯電 UMC 56.05 -1.35 56.00 0.08
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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