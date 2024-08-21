美股收低結束連八日漲勢 投資人趁AI熱潮獲利了結

美國股市周二小跌，結束連續八日漲勢，在聯準會（Fed）主席鮑爾周五講話前，不少投資人趁人工智慧（AI）熱潮獲利了結。

道瓊工業指數下跌61.56點，跌幅0.2%，至40,834.97點；標普500指數下跌11.13點，跌幅0.2%，至5,597.12點；那斯達克綜合指數跌59.83點，跌幅0.3%，至17,816.94點。

費城半導體指數跌1.3%，輝達（NVIDIA）跌2.1%，結束連六日漲勢。台積電ADR跌1.9%。

美國公債殖利率下跌，10年期公債殖利率收在3.818%。

投資人將在本周進一步了解Fed對經濟的展望，首先是周三將發布Fed最近一次會議的會議紀要，然後是鮑爾將於周五在懷俄明州傑克森洞發表講話。

據CME FedWatch 工具，金融市場目前認為9月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議結束時把聯邦基金目標利率調降25個基點的機率為69.5%，大幅降息50個基點的機率為30.5%。

Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley表示，股市暫歇一兩天也都是「健康的」。他指出，「沒有哪個市場的走勢是呈一條直線的。」

Janney Montgomery Scott研究主管Dan Wantrobski表示，他仍預料近期股市將持續走強，但他仍然「高度警惕」8月至10月期間可能出現的另一波更劇烈的回調。「當所有人都準備看漲時會發生什麼，」Wantrobski說，「從時機的角度來看，我們正在進入一個很有可能發生流動性事件的窗口，我們認為技術面、交易員部位和市場信心目前都非常脆弱。我們察覺到未來存在'牛市陷阱'。但希望是我們錯了。」

標普500指數11大類股有7個下跌，能源股領跌，下跌2.7%。美國銀行大跌2.8%，巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）繼續減持這家銀行股票。

波音下跌4.2%，美國聯邦航空管理局（FAA）宣布787 Dreamliner採取適航指令。

禮來公司的減肥藥Zepbound經過證明能大幅降低前期糖尿病成人發展成2型糖尿病的風險，股價上漲3.1%。

網路安全公司Palo Alto Networks大漲7.2%，其2025年度營收和利潤預測超出分析師預期。

Netflix上漲1.5%，創下歷史新高。Palo Alto Networks 受樂觀的展望推動走高，該公司還擴大了股票回購規模。