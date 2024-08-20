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專家舉2大理由：鮑爾周五演說恐讓美債投資人失望

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
分析師預期，美國聯準會（Fed）9月可能只降息0.25個百分點，而且可能降一次就喊停，巴望Fed快馬加鞭、大幅降息的美債投資人可能要大失所望了。路透
分析師預期，美國聯準會（Fed）9月可能只降息0.25個百分點，而且可能降一次就喊停，巴望Fed快馬加鞭、大幅降息的美債投資人可能要大失所望了。路透

經濟學家預期，聯準會（Fed）主席鮑爾本周五在傑克森洞央行年會上致詞時，可能強調一個關鍵詞：「漸進」（gradual）。這意味著即使9月Fed啟動降息循環，往後降息步調也可能只是按部就班、徐徐漸進；巴望Fed快馬加鞭、大幅降息的美債投資人可能要大失所望了。

多倫多Scotiabank Economics副總裁霍爾特說：「當天的訊息可能圍繞著一個軸心：漸進。」

舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉也支持「漸進」降息的步調。她說：「漸進主義不是軟弱，不是遲緩，不是落後，只是謹慎行事。」

聯邦資金利率期貨價格顯示，交易員幾乎確定9月Fed將啟動降息，但究竟會降息1碼（0.25個百分點）還是2碼，仍有得辯。許多投資人也期待，年底前Fed將降息三、四次。投資人將密切關注鮑爾在傑克森洞的演說內容，從中找尋Fed往後利率路徑的線索。

兩大理由 Fed應該不會大幅降息

但Yardeni Research總裁雅德尼認為，鮑爾可能會毀了債券投資人準備開趴慶祝的心情。雅德尼在MarketWatch撰文表示，基於兩大理由，Fed年底前降息幅度可能比債市預期小、降息次數比預期少。

一、美國衰退疑慮只是虛驚 沒迫切必要大幅降息

**指出，本月初引爆股市大跌的一大因素，是美國7月非農就業報告比預期弱，失業率還躍上4.3%。但如同本月公布的新屋開工、工業生產等數據，7月多項經濟指標呈現疲態，極可能反映颶風貝羅（Beryl）造成的短暫衝擊。之後公布的零售銷售月增1%，加上初領失業救濟金人數下滑，已驅散衰退疑雲。

事實上，上月經濟意外轉弱，從花旗集團經濟驚奇指數（CESI）下滑，即可見端倪。若是如此，8月各項指標可能強得出人意料，那將使CESI為之一振。這對Fed政策和金融市場顯然會有影響。

二、避免大幅降息激升日圓、再掀利差交易平倉潮

基於美國經濟仍強健，雅德尼預期，Fed 9月可能只會降息1碼，而非2碼，而且今年降這麼一次也許就夠了。那麼，債市期待未來12個月Fed降息七次之多，這種不切實際的期待勢必得重新評估。

他舉出另一個更具說服力的理由：日圓利差交易平倉潮恐掀第二波。

若不是顧忌8月上旬震撼全球市場的利差交易危機，日本銀行（央行）將會更積極升息，也理應如此。同時，假如Fed降息幅度太大，而且毫不駁斥市場對往後更多降息行動將紛至沓來的期待，那麼日圓升勢必定再起，進而觸發第二波利差交易平倉潮。

美國公債後市面臨3種情境

1.美債看跌：如果美國8月經濟指標比7月強勁反彈，而且Fed駁斥市場目前對貨幣政策走向的預期，那麼美債投資人現在預期Fed多次降息，就顯得太心急了。在這種情況下，美國10年期公債殖利率可能在9月回升到4.0%~4.5%區間。債券價格與殖利率走向相反。

2.美債看漲：如果以色列和哈瑪斯協商停火協議，造成油價在全球需求仍弱時大跌，有利美國公債價格上漲。10年期抗通膨債券（TIPS）殖利率，以及通膨溢價（即美國10年期公債名目殖利率與10年期TIPS殖利率的利差），兩者最近與油價走勢的關聯性很高。

3.美債看漲：通膨溢價也與銅價高度相關，但地緣政治緊張情勢如果觸動油價飆漲，將打擊全球經濟景氣，那麼銅價勢必持續下跌。如果停火協議沒談成，中東戰事惡化成以色列與伊朗直接衝突，那麼油價可能飆升。在那種情境下，全球投資人遁入美元、美國公債避險，美債價格將上漲、殖利率隨之滑落。

評估這三種情境，雅德尼認為第一種情況最可能發生。

Fed 美國

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