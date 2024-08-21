韓振興民生 擬砸41億美元

南韓政府和執政黨國民力量20日表示，預計編列逾5.5兆韓元（41.4億美元）以振興民生，包含提供民眾消費折價券和電動車補助。

韓國前鋒報（Korea Herald）報導，國民力量黨鞭、前財長秋慶鎬在一場政府高官和執政黨在國會進行的會議中表示：「雖然一些指標反映南韓整體經濟狀況改善，但人民的生計依然艱困」，「我們希望在明年度的預算中，編列充足的金額，為社會弱勢和小企業提供財務支持」。

南韓內閣和執政黨同意發放創紀錄的「全球」（Onnuri）禮券，做為在傳統市場和小型商家消費的折價券。南韓副總理兼企劃財政部長崔相穆補充，政府2025年度預算的一個關鍵目標，是提升國人的所得中位數。官方數據顯示，去年南韓有四名成員的家庭，每月所得中位數為540萬韓元。

南韓也提出使社會更環保的措施，包含提供有兩位小孩以上家庭，多於以往一倍的600萬韓元電動車購車補助，以及多達50%的大眾運輸費用折扣。此外，為加強電動車駕駛的安全性，並解決電動車相關火災變多的問題，政府也將增加具防火功能的充電樁至9萬座。

日前，南韓最大在野黨共同民主黨也加碼祭出改善人民生計的政見和政治承諾。外界認為，18日以壓倒性票數連任該黨黨魁的李在明，相中「振興民生」做為他爭取2027年總統選舉提名的關鍵主張。