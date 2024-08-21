新加坡出手降溫房價

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

新加坡二手公共住宅的房價，近年來不斷飆漲，當局對房市祭出新的降溫令，希望能冷卻漲勢，以免這個問題拖累大選選情。

彭博資訊報導，星國國家發展部和建屋發展局（HDB）19日晚間發布聯合聲明，宣布下調HDB的貸款成數上限，從房價的80%降至75%，而商業銀行的貸款成數上限維持不變，仍為75%。新規定20日生效。

聯合聲明寫道：「由於HDB的轉售房，持續出現強勁廣泛的需求，這些措施將有助冷卻市場，並鼓勵審慎貸款」。與此同時，政府的住宅補助款提高4萬~12萬星元（3.05萬~9.16萬美元），以協助中低收入的首購族群。

該國近八成家庭居住在公宅，這些房子由國家建造，並以補助價格出售，且由HDB提供較低利率的房貸。但疫情導致新屋施工延誤，加上熱門社區的公寓需求火熱，使部分公宅的轉售價飆破100萬星元（76.4萬美元）。政府數據顯示，去年二手公宅價格攀升4.9%，今年上半續升逾4%。

房價高漲是執政黨的棘手難題，人民行動黨從該國1965年獨立來持續掌權至今，但近來支持率減退。總理黃循財已在18日的國慶演說中承諾，要讓房屋變得更能負擔，並考慮研擬措施，緩和單身族的住房憂慮。

售價 單身 疫情

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