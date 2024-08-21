金價創高 花旗喊衝3,000美元

國際金價20日早盤再創高，華爾街看好後市續創新高，花旗甚至喊到3,000美元，聯準會（Fed）降息在望，加上地緣政治和美國大選等變數，避險需求竄高。

全球大宗商品市場今年走勢變化莫測，目前價格仍大致偏高，原油價格隨中東地緣政治緊張情勢起伏不定，工業金屬則因全球經濟減緩顧慮已從高峰大幅下滑。

衡量整體商品市場表現的標普高盛商品指數（S&P GSCI），2024年漲幅在4月間達到12%，後來急遽收斂，現在已縮小至2.18%。

眾多商品中，最閃亮的莫過於黃金。國際金價近日頻創新高，紐約期貨20日早盤再創每英兩2,570.4美元空前最高紀錄，現貨也攀抵2,531.75美元的歷來新高。

受Fed降息在望的預期驅動，加上地緣政治和美國大選等不明朗因素，黃金發揮避險資產魅力，華爾街看好金價將續創新高，花旗甚至喊到3,000美元，在19日的報告中指市場對金價未來三個月到半年間繼續上漲已更有信心，預估黃金到第4季均價位2,550美元，2025年中旬目標價上看3,000美元。

根據FactSet的資料，今年來漲勢最猛的是軟性商品，包括可可豆、雞蛋、柳橙汁、橡膠和咖啡豆，反映主要產區天氣惡劣。可可豆今年來飆漲66%，漲幅最可觀，4月間期貨價一度躍上每公噸11,722美元，主要生產國象牙海岸和迦納受到暴雨和病蟲害肆虐影響供應。最近禽流感疫情襲擊美日等國，使蛋價年初以來漲幅逾62%。美國農業部數據顯示，雞蛋現貨價已漲到每打3.57美元。

柳橙汁期貨價5月曾飆上新高，目前ICE期貨價仍盤旋在每磅4.49美元的高檔，反映佛羅里達州產量降低、巴西產區天候惡劣。

最大輸家應是鐵礦砂。紐約商業交易所（NYMEX）含鐵量62%的鐵礦砂8月30到期期貨報價跌到每噸98.1美元，因中國大陸房地產業不景氣導致需求疲弱。利潤日益壓縮降低鋼廠生產意願，也打壓鐵礦砂價格。

BMI商品分析主管喬赫里說：「目前為止，大宗商品價格受市場情緒驅動，變化無常，不斷找尋可能漲上新高的蛛絲馬跡，卻又隨著可能令人失望的些微跡象而跌下來。」