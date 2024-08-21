日銀放鷹暗示再度升息 歐系外資：從現在起不認為日圓會走弱

經濟日報／ 編譯林聰毅季晶晶／綜合外電

日本銀行（央行）最新發布的兩篇研究報告指出，日本經濟正承受通膨壓力，暗示貨幣決策當局仍可能再度升息。

日銀20日發布的研究報告，凸顯長期勞工短缺可能對薪資造成的影響，以及服務業企業定價行為可能因此改變。其中一篇關於勞工短缺影響的報告，強調日本勞動市場的結構性變化，可能會讓勞工擁有更多籌碼，要求更高薪資。

圖／經濟日報提供
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另一篇探討服務業價格的報告則指出，「隨著薪資上漲壓力加重，企業的定價行為正在改變」，這種薪資壓力正開始取代原物料成本，成為推動通膨的主要因素。

這些研究的結論支持了日銀的論點，央行認為，由於通膨壓力持續加大，需要將利率從目前接近零的水平穩步上調。日圓兌美元匯價20日盤中一度升值0.5%至145.85日圓。自7月31日宣布升息至今已升值逾4%。

這些報告同時再次提醒投資人，即使上月日銀總裁植田和男發出的鷹派信號導致本月初全球金融市場大跌，但升息仍是值得考慮的情境。植田和男預定本周五在國會詳細說明7月31日升息背後的想法，並且討論通膨前景。

植田的左右手、日銀副總裁內田真一，在市場動盪後發出了明顯的鴿派言論，令市場懷疑日銀今年是否仍可能再次升息。內田上周說，當局不會在市場不穩定時升息，央行需要「暫時」維持目前的利率水準。

彭博經濟學家木村太郎說：「切勿將內田真一的談話視為日本央行已轉向鴿派的信號」，別忘了內田同時也強調，日本的政策利率「實際上非常低」，如果經濟表現符合央行的預測，央行將繼續調整利率。

一般預料，日本央行將在9月20日的下次決策會議上按兵不動，而根據本月稍早的調查，大多數經濟學家預期，日銀今年稍後或明年1月將再度升息。

歐洲最大資產管理公司Amundi預計，日圓即將走出歷史性疲態，有望重返2023年7月觸及的水準，相當於較現今水準再升值4.5%。

Amundi日本事業的投資長有江慎一郎說，隨著日本和美國利差縮小，未來12個月日圓兌美元可能達到140。他說：「從現在起我們不認為日圓會走弱。」

Arie表示，美國潛在降息周期的啟動為建立日圓多頭部位提供了機會。他還預測日本央行今年可能再升息一次。但他建議，鑒於日圓的波動性最好不要立即大量建倉。 

日本央行 日本經濟 薪資

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