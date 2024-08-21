精品之王 大舉投資AI

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

精品之王阿諾特（Bernard Arnault）今年透過其專注於科技的創投公司，以及家族辦公室Aglaé Ventures，進行了一系列人工智慧（AI）投資，總投資額可能超過3億美元。

這位路易威登（LVMH）創辦人兼執行長是全球第四大富豪，淨資產約1,840億美元。

根據私人財富情報平台Fintrx獨家提供給CNBC的數據，Aglaé在2024年進行了五樁與AI有關的投資。

雖然Aglaé並未揭露投資金額，但對AI公司的融資總額超過3億美元。

Fintrx表示，今年最大的一輪融資是對一家名為H公司的注資，該公司的前身為Holistic AI，致力於開發完全通用人工智慧（AGI）。這家法國新創業者是由Google DeepMind AI部門的前員工創立，投資人包括創投業者Accel Partners LP以及Google前執行長施密特夫婦。Fintrx指出，5月的2.2億美元融資輪（包括Aglaé的資金在內），使H公司的估值達3.7億美元。

Aglaé也參與在Lamini的2,500萬美元種子輪融資，Lamini是位於加州新創企業，專門打造人工智慧應用程式。

今年4月，Aglaé還參與了紐約AI數位行銷公司Proxima的1,200萬美元A輪融資。Aglaé還在2月參與了法國AI影像編輯器Photoroom的4,300萬美元投資輪。

雖然許多Aglaé的AI投資都是近期才進行的，但這個家族辦公室在2017至2019年間就參與過Meero的四輪募資。Meero總部位於巴黎，是個AI視覺內容生成公司。

新創企業 法國 辦公室

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