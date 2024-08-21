波克夏押對寶 股價創高

經濟日報／ 編譯季晶晶黃淑玲／綜合外電

「股神」巴菲特執掌的波克夏股價19日創新高，重返歷史高點的速度遠快於大盤指數，部分原因是投資在石油類股等股市表現最好的領域。另據申報資料顯示，波克夏近來再度減持美銀股票，持股占比降至12%。

波克夏的B股19日收漲0.96%到448.77美元，超越7月17日的收盤新高，漲幅與標普500指數上漲0.97%差不多，優於道瓊的0.58%。波克夏股價20日早盤續漲。

波克夏回到重返歷史高點的速度遠快於標普500指數和那斯達克綜合指數，兩者仍分別比7月17日的歷史高點低1.6%和5.2%。

波克夏表現優異的部分原因是投資在股市表現最好的行業，巴菲特一直大舉押注西方石油（Occidental Petroleum）和其他石油類股。周一，SPDR能源指數ETF上漲1.3%，在各種行業的ETF裡表現最好。

此外，Form 4申報文件顯示，波克夏近日上周四、周五、本周一陸續賣出美銀股票，共拋售1,400萬股、價值大約5.5億美元，在美銀的持股比重降至12%。平均賣出價格約39.5美元，波克夏目前還持有9.28億股，價值近370億美元。

波克夏7月下半以來持續賣股。上一波減碼美銀持股，是在截至8月1日前的連續12個交易日，再加上最新這批，已共賣掉約1億股美銀股票。美銀股價7月17日觸及近期高峰44美元後，顯然就因波克夏大量減碼而承受壓力。

指數 標普 波克夏

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