對陸製特斯拉加稅 歐盟高抬貴手

歐盟執委會20日宣布對中國大陸製電動車加徵關稅的最終決定草案，調整對各家車廠的電動車的增稅幅度，對陸製特斯拉（Tesla）電動車加徵9%關稅，提高幅度低於之前宣布的20.8%；加上原本對所有進口車徵收的10%關稅，總稅率19%，在各家車廠中最低。

歐盟執委會經過調查後，發現特斯拉接受大陸政府補貼的金額較低，因而縮小加稅幅度；這對特斯而言這是相對較佳的結果，因為稅率增幅低於其他車廠。歐盟官員表示，大陸對車廠提供多少補助，是計算稅率的因素之一。

歐盟執委會也說，他們依舊認為大陸製電動車獲得不公平的政府高額補貼，因此建議持續課徵最高36.3%的反補貼關稅。但這個稅率已經比7月提議的最高37.6%少了一點。

根據這份草案，歐盟計劃對大陸上汽集團、吉利與比亞迪製造的電動車，在10%的基本關稅之外，分別加徵36.3%、19.3%及17%的關稅。稅率在確定之前仍可能改變，而且增稅措施將不溯及既往。

一些與歐洲車廠有合資關係的大陸業者，以及在歐盟調查期間停止對歐洲出口電動車的大陸車廠，加徵的關稅則小幅提高，這類陸廠將被加徵21.3%的關稅；不配合調查的大陸車廠，將被加徵36.3%的關稅。

執委會仍將繼續徵詢歐洲汽車製造業者的意見，再決定最後的提高稅率幅度，並送請各會員國訴諸表決，預訂從今年11月開始實施。

受關稅計畫影響的單位須在8月30日（含）之前針對這項計畫提出意見，並要求聽證。

如果這項計畫得到一定多數的會員國通過，執委會將在10月30日宣布最終規定；這項關稅措施有效期間為五年，屆時經過檢討後有可能延長。