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金價又創高！美股早盤漲跌互見 美元跌至今年低點

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
20日早盤美股四大指數漲跌互見，在平盤上下波動。圖／路透
20日早盤美股四大指數漲跌互見，在平盤上下波動。圖／路透

標普500指數與那斯達克綜合指數已連續走升8天，寫下去年底以來最持久的連漲紀錄之後，20日早盤美股四大指數漲跌互見，在平盤上下波動。DXY美元指數連跌3天，已落至今年最低。但國際金價持續走升，再創新高。

紐約三大指數早盤在平盤狹幅波動，漲跌幅在0.3%之內，費城半導體指數跌勢較重，但跌幅也慢慢收斂到0.1%，台積電ADR跌0.3%、輝達（Nvidia）跌0.6%。

DXY美元指數早盤跌0.24%，至101.64點，是今年來最低。

高盛交易部門表示，動能交易和企業回購的買盤增加，有望驅動美股未來四周的漲勢。高盛的羅布納（Scott Rubner）在報告中寫道，股票的「痛苦交易」是走升，到9月初的勞動節為止，當空頭的門檻相當高。痛苦交易是指多數人都朝某個方向布局，市場卻意外逆轉。

羅布納正確預測了先前的美股修正，他6月底時建議，應在7月4日後減少美股部位，如今他轉為看多，並說當前部位和資金流將在「賣家彈藥用盡時，帶來助力。」

市場預料聯準會（Fed）主席鮑爾，將在周五（23日）的傑克森洞全球央行年會演說上，釋出鴿派訊息，替9月降息鋪路。如今焦點不再是降息時間點，而是Fed是否可能降息兩碼。

芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，交易者估計Fed 9月降息1碼的機率為72%，降息2碼的機率為28%。但周三（21日）的Fed會議紀錄和新就業數據，將牽動Fed決策。

現貨黃金20日再度改寫歷史新高，一度漲逾1%，達每英兩2,531.75美元。地緣政治衝突和降息預期帶動下，今年來金價已飆漲逾20%，SPDR黃金ETF上揚0.7%。

特斯拉攀升1%。歐盟研擬對特斯拉的陸製電動車，加徵9%的進口關稅，比先前提出的稅率還低。

Fed 半導體 台積電 指數 標普 美股 金價 黃金

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