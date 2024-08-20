三菱電機明年1月將量產下一代光學晶片
三菱電機20日宣布，將在明年1月開始量產下一代的光學晶片，以滿足全球資料中心營運商對高速設備不斷增加的需求。
該公司說，將在今年10月開始出貨新一代光學晶片的樣品，擴大既有的資料傳輸晶片陣容。而且，明年光學晶片的產能將增加50%。
這家總部位於東京的公司，有生產雷達和工業半導體，在供應光學晶片給資料中心的利基事業，扮演領頭羊。在資料中心內，光纖網路有助數據快速在伺服器之間傳輸，但他們需要光學收發器，將電子訊號和光學訊號互相轉換。
三菱電機在光學傳輸晶片的市占為50%。這類晶片一度大宗商品化，買家變得只關注價格而非產品的差異，但隨著資料傳輸速度增加，提高這類晶片的品質已變得日益重要。
有別於無線傳輸，光纖網路可以傳輸較大量的資料，速度也會提升。他們用於海底電纜，進行大陸之間的傳輸，也可以連結大城市或手機基地台，還有其他應用方式。
光學晶片是以特殊化合物製成，例如磷化銦。三菱電機一直是化合物半導體領域的佼佼者，這個領域也包含碳化矽。多數半導體則是使用單一原料，也就是矽。
根據三菱電機，資料中心的光學裝置市場，在2023年的規模約40億美元，預計到2029年會增加兩倍。
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