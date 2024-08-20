美元貶至2024年最低！3因素觸動美元這波貶勢

美元20日跌到2024年初以來最低，追蹤美元對一籃貨幣走勢的美元指數觸及101.67。分析師認為可能反映三大因素：市場預期聯準會（Fed）9月即將啟動降息、美國仍可能面臨經濟衰退的風險，以及8月日圓利差交易（carry trade）平倉潮餘波盪漾。

美元本月來對一籃貨幣已下挫2.2%，重返1月第一個交易日的低點。美元指數（DXY）最新報價為101.67。

市場預期Fed降息在即

美銀G10外匯策略主管范華基迪斯說：「市場正期待軟著陸和Fed降利率...那對美元不利。」

投資人預期，Fed主席鮑爾本周五在傑克森洞全球央行年會致詞時，可望為Fed 9月啟動降息鋪路。

強勁的零售銷售數據驅散衰退疑慮後，如今期貨市場價格顯示，交易員預期ed年底前將降息3碼或4碼（0.75個百分點至1個百分點）。

范華基迪斯指出，強勁的消費者支出，加上Fed今年多次降息的樂觀展望，有助於提振風險性資產市場信心，但對美元不利，因為「美元現在價位仍被高估」。

美國經濟減速慢行

花旗美國經濟驚奇指數顯示，自6月底以來，美國經濟成長與去年相比，減緩速度較其他先進經濟體來得快。此後，美元也加速走軟。花旗表示，自8月7日以來，儘管市場風險胃納已回升，避險基金客戶卻不斷賣超美元。該銀行的指標顯示，目前放空美元的部位是2021年5月來最多。

荷蘭合作銀行（Rabobank）外匯主管佛莉表示，該行預料美國經濟可能面臨一波「溫和衰退」--美國經濟肯定正減緩，並且趨近於其他國家的情況。

佛莉指出，美元頭號勁敵--歐元--就展現韌性，自7月初以來已對美元挺升3%，無畏德國製造業疲弱和中國大陸需求減緩的影響。

美元近來對日圓回軟，也對歐元走貶，可見除了日圓利差交易平倉潮外另有其他因素壓抑美元。美國公債殖利率下滑或可解釋一部分原因。5月下旬，10年期美債殖利率仍有4.6%，但在8月全球市場賣壓塵埃落定後，如今10年期殖利率已跌破3.9%，拖累美元對歐元挫低，因為期間美國公債與德國公債之間的利差縮小約30個基點。

日圓利差交易平倉

另一方面，熱門的「日圓利差交易」--投資人借入日圓，轉買利率較高的貨幣（例如美元）--湧現平倉潮，使日圓過去一個月來對美元勁升7%，也為美元貶勢推波助瀾。

根據美國商品期貨交易委員會（FTC）的數據，上個月放空日圓的部位升到2007年來最極端的水準，但接下來數周平倉潮急湧，到上星期已對日圓翻空為多，是2001年來首見。

富國銀行說，過去兩年來，基金經理人對美元的看法一直在「極為看多」與「中立」之間擺盪，今年4月看多氣氛盪到最低點時，距離「中立」仍有相當的安全距離。

富國銀首席全球總經策略師梅卡菲說：「美元看多觀點尚未完全轉向，也許要到我們更清楚透視Fed寬鬆循環的步調和深度之後，才會轉向。」

Swissquote Bank分析師歐卡戴卡亞也認為，美元近來「貶過頭」，畢竟美國經濟表現仍比多數先進經濟體來得強，光憑這個理由，Fed未來數月降息幅度就不會超過其他先進國家。