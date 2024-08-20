馬斯克X平台賴帳！不只緯穎 這家伺服器台廠也曾吃悶虧

伺服器大廠緯穎（6669）向馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台Ｘ（原推特）提起訴訟，稱其拒付高達1.2億美元的零件費。事實上，這已不是台灣伺服器大廠第一次碰到Ｘ「賴帳」爭議，神達（3706）2022年第4季就因馬斯克入主推特後，拖欠神達伺服器的款項，導致神達當季度提列14億元庫存跌價及應收帳款備抵損失。

馬斯克當年入主推特後，大力執行降低成本策略，除了裁員外，也重新跟供應商協商訂單，身為其伺服器供應商之一的神達也遭殃，基於保守的財務操作原則，神達於2022年第4季提列14億元庫存跌價及應收帳款備抵損失，此舉直接導致神達當季虧損3.46億元，每股虧損0.29元，是神達上市櫃以來，唯二出現單季虧損的紀錄。

基於保密原則，神達對外始終未提及收款延宕客戶名稱。而在走過2022年第4季低潮後，神達於2023年第2季營運出現明顯回升，在上半年伺服器淡季時交出稅後純益雙成長佳績，季增367.11%、年增34.72%，單季EPS為0.59元。

據悉，神達當季獲利暴衝，主要是當時X已付部分款項，至於神達自身先前備貨零組件部分，則採轉賣及收回等方式處理，並回沖成為當季利益。而神達快刀斬亂麻的作法，也讓X引發的財務負面衝擊在2023年告一段落。

如今，神達受惠於大型雲端資料中心客戶需求維持增長及車用電子在北美市場持續穩健成長，在營收規模放大下，激勵今年第2季營益率站上3.35%，寫下單季歷史新高紀錄，帶動獲利季比、年比皆交出逾五成增長，今年上半年累計稅後純益為17.99億元，賺贏去年全年度成績。

神達今年第2季毛利率12.95%，略低於上季、但優於去年同期，營益率3.35%，較首季大幅成長2.78個百分點、也較去年同期增長1.8個百分點，創下單季歷史新高紀錄。

神達今年第2季稅後純益為11.08億元，季增60.12%、年增56.06%，單季EPS達0.92元，優於上季及去年同期。

累計神達今年上半年毛利率13.2%、年增1.52個百分點，營益率2.17%、較去年同期大增2.08個百分點，稅後純益17.99億元、年增108.7%，光今年上半年就賺贏去年全年成績，EPS達1.49元，優於去年同期的0.72元。