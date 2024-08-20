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中國高科技公司如何在歐洲開展院外游說？

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）按照「游說監控」組織LobbyControl 提供的數據，從2012年至今，華為每年都會出資三百萬歐元用於在布魯塞爾開展院外游說。該企業在歐盟設置了12個全職游說員的職位。過去幾年來，華為游說工作的重點主要是為了獲得參與5G網建設的資格，而德國則是主攻對象。華為在柏林安置的專職游說人員人數同布魯塞爾相當。而為了改善企業形象，華為還推出了年輕人資助計劃和獎學金計劃。

LobbyControl發布的調研報告顯示，TikTok在布魯塞爾游說支出為125萬歐元。這家智能手機短視頻運營商在布魯塞爾聘請了五名全職游說人員。在德國，該公司的游說支出大約為20萬歐元，並聘請了三名全職利益代言人。從2023年1月起，TikTok僅在德國報刊雜志上就投放了價值91萬歐元的廣告，用於改善企業形象。此外，2024年，TikTok還成為柏林Re:publica數字社會會議的贊助商，該會議每年都會吸引數千人與會。

與此同時，華為和TikTok還嘗試借助歐盟和德國的各類專業協會擴大影響力。華為是歐洲服務論壇ESF 的成員，該論壇是歐盟服務領域的行業聯合會。而TikTok則是歐盟數碼工業聯合會DigitalEurope 的成員。除此之外，一些智庫、官方以及非官方的友好協會也在中國科技企業的游說工作中扮演著重要的角色，例如德中友協以及中國橋組織（China-Brücke）。China-Brücke的創辦人宋可騰（Carsten Senz ）也是華為的重要游說者以及華為德國的副總裁。

LobbyControl調研報告得出的結論是，中國科技企業正在不斷擴大其在歐盟的游說力度，其游說團體的網絡也越來越錯綜復雜。部分游說團體同中國政府關系密切。「游說網絡本身則對外缺乏透明度，華為和TikTok同智庫的部分聯絡對外秘而不宣。」

報告指出，盡管同美國高科技企業相比，中國企業的游說活動雖然還沒有那麼咄咄逼人，但後者確實變得越來越活躍，影響力也越來越大。此外，中國企業不僅隨時可以得到中國官方機構的支持，同時德國工業界也在為其開展著可靠的游說工作。

LobbyControl調研報告最後寫道，剛剛結束的歐洲杯足球賽上，賽場邊隨處可見的中國廣告預示著，更多的中國科技企業會在今後幾年大舉進軍歐洲市場。而一旦歐盟政策同其企業利益發生沖突，這些企業就會發起大規模的院外游說活動。「我們將會密切觀察這一動向，並會繼續施壓，要求他們增加透明度，並對游說和腐敗行為進行監控。」

（綜合報道）

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