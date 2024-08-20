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台積電德國廠動土 歐盟送禮：通過50億歐元補助案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電德勒斯登廠今日舉行動土典禮，由台積電董事長魏哲家(左四)主持，德國總理蕭茲(右四)、歐盟執委會主席范德萊恩(左三)站台。記者鐘惠玲／攝影
台積電德勒斯登廠今日舉行動土典禮，由台積電董事長魏哲家(左四)主持，德國總理蕭茲(右四)、歐盟執委會主席范德萊恩(左三)站台。記者鐘惠玲／攝影

台積電今日舉行德國德勒斯登廠動土典禮，為歐盟穩定晶片供應吃下定心丸。除台積電董事長魏哲家率領多位一級主管參加外，並邀請德國總理蕭茲等重要官員見證此一新里程碑，歐盟執委會主席范德萊恩也帶來賀禮，宣布歐盟已批准德國為德勒斯登晶圓廠提供50億歐元的補貼。

台積電是在去年8月宣布與博世、英飛凌與恩智浦半導體在德國合資成立歐洲積體電路公司（ESMC）公司，興建首座12吋晶圓廠，台積電持股70％，博世、英飛凌與恩智浦各持股10％，規畫今年下半年建廠，2027年底量產，採台積電28／22奈米互補式金屬氧化半導體（CMOS）、16／12鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術生產車用晶片，月產能約4萬片，由台積電負責營運。

由於這是美中科技戰後，歐盟通過「晶片補助法案」全力發展半導體，並吸引包括台積電、英特爾、比利時微電子（iMEC）、格羅方德和環球晶等相繼提出在歐洲新布局並爭取補助後的的最關鍵投資案，台積電提出合資金額逾100億歐元，是薩克森邦史上最大筆的外國直接投資案，德國總理蕭茲及歐盟執委會主席范德萊恩為此都都親自出席，德勒斯登所在的薩克森邦總理克里契麥（Michael Kretschmer）與其內閣5位部長等官員都出席；台積電德國合資夥伴博世、英飛凌和恩智浦執行長也都參加。

魏哲家一上台先向德國政府致謝，他透露自己最初和德國總理見面時，原本準備了一段漂亮的話，打算婉拒在德國設廠，沒想到德國總理一開口就說已經幫台積電留了預算，讓他最終回答「是的，我們計畫在德國設廠！」他也幽默表示，這是一切的開始，謝謝總理，下次他會學習「如何更好地說不。」

蕭茲在致詞也強調說：「未來技術可預見將會更依賴半導體，但我們絕不能依賴世界其他地區的半導體供應。」道出在全球地緣政治角力戰中，對穩定晶片供應的迫切要求。

魏哲家指出，台積電在德國廠總投資超過100億歐元，將創造大約2000個工作機會。最重要的是，台積電的員工有非常高的生育率，台灣的生育率是全球最低的國家之一，但台積電員工生育率是台灣平均水平的五倍，他以生育率來比喻半導體人才重要性，期待能在德勒斯登創造同樣的現象。

至於為何選在德勒斯登設廠原因，魏哲家說：「因為這裡非常靠近台積電的客戶，也可以接觸到許多有才華的人。」他承諾會繼續在這個區域招聘和培養人才，並使ESMC成為歐洲最重要的半導體製造基地。

半導體 台積電 德國 歐盟 蕭茲 車用晶片

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