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蕭茲感謝台積電建晶圓廠：德國發展半導體里程碑

中央社／ 柏林20日專電
德國總理蕭茲歡迎台積電至德國設廠。圖／路透
德國總理蕭茲歡迎台積電至德國設廠。圖／路透

「歡迎TSMC來到德國！」台積電第一座位於歐洲的晶圓廠今天在「薩克森矽谷」舉行動土典禮。德國總理蕭茲致詞感謝台積電選擇德國建立晶圓廠，這是對德國半導體產業發展非常重要的里程碑。

今天動土典禮中，包括台積電董事長魏哲家、歐盟執委會主席范德賴恩與蕭茲，均現身德勒斯登並發表談話。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在演說中首先歡迎台積電（TSMC），他表示，作為半導體產業龍頭，台積電能選擇德國作為歐洲生產基地，對德國來說具重大意義，「這是德國半導體產業發展的重要里程碑」。

蕭茲指出，半導體被譽為「21世紀的石油」，對於推動全球數位化和脫碳進程至關重要。

他說，對工業強國德國來說，確保在未來關鍵技術上的領先地位，是一項國家核心戰略問題，因此，德國政府對半導體產業的投資不僅是必要，更是至關重要。

蕭茲特別提到，德勒斯登是歐洲晶片產業的核心地帶，台積電在此設廠將進一步強化這一地區的半導體生產聚落。

他說：「這項投資將有助於提升德國和歐洲在半導體生產上的自主性，減少對其他地區的依賴。」

蕭茲重申，德國將持續支持半導體產業的發展，不僅透過財政補貼，還包括擴大國內的生產能力，以確保歐洲在全球半導體市場的競爭力。

他也特別感謝薩克森邦政府和參與這項計畫的企業對德國經濟未來的貢獻。

動土典禮後，蕭茲也在個人社群媒體X上發文表達，「感謝台積電選擇了我們」，並提到博世、英飛凌和恩智浦已經在當地投入了數十億歐元，說明德勒斯登已成為歐洲晶片產業的心臟。

薩克森邦（Sachsen）新聞辦公室也在X即時轉發今天動土典禮現場照片，表示台積電、博世、英飛凌和恩智浦共同建設歐洲半導體製造公司（ESMC）工廠，是自1990年以來該州最大的一筆投資，金額達100億歐元，強調薩克森邦作為全球領先的半導體生產地位。

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