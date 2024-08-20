歐盟調降對部分陸製EV加徵的關稅 最大受惠者是特斯拉

歐盟執委會20日宣布對中國製電動車加徵關稅草案，對各家車廠的電動車設定不同的增稅幅度。對陸製特斯拉（Tesla）電動車加徵9%關稅，提高幅度低於之前宣布的20.8%；加上原本對所有進口車徵收的10%關稅，總稅率19%，在各家車廠中最低。

根據這份草案，歐盟計畫對大陸上海汽車、吉利與比亞迪製造的電動車，在10%的基本關稅之外，分別加徵36.3%、19.3%及17%的關稅。稅率在最終確定之前仍可能改變，而且增稅措施將不溯及既往。

執委會經過調查後，發現特斯拉接受大陸政府補貼的金額較低，因而縮小增稅幅度；這對特斯而言這是相對較佳的結果，因為稅率增幅低於其他車廠。歐盟官員表示，大陸當局對車廠提供多少補助，是計算稅率的因素之一。

一些與歐洲車廠有合資關係的大陸業者，以及在歐盟調查期間停止對歐洲出口電動車的大陸車廠，關稅提高的幅度也較小，這類陸廠將被加徵21.3%的關稅；不配合調查的大陸車廠，將被加徵36.3%的關稅。

執委會預定10月30日宣布最終規定，從11月開始實施；這項關稅措施有效期間為5年，但仍有可能延長。

德國及匈牙利等歐盟成員國已表示將抵制這項關稅措施，但需要一定數量的會員國反對，才能封殺這項計畫。