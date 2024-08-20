投資人靜待關鍵財報與鮑爾演說 亞股漲多跌少

繼美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾可能在本周央行首長年會中釋放降息訊號，帶動市場樂觀情緒後，亞洲投資人抱持謹慎態度，股市今天收盤漲多跌少。

法新社報導，由於近期數據顯示美國經濟在通膨放緩和勞動力市場疲軟的情況下仍維持良好狀態，市場普遍預期聯準會將自下月起放寬長期以來的貨幣緊縮政策。

儘管美國多間大型零售商將於本周公布財報，市場主要焦點仍是鮑爾（Jerome Powell）即將在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行總裁年會發表的談話。這場本月22日至24日舉行的重要會議被視為聯準會降息週期的啟動平台。

市場普遍押注聯準會可能在下月宣布降息25個基點，有些人甚至預測將調降50個基點，並於年底前再降息2次。

獨立分析師殷尼斯（Stephen Innes）在其「繁榮的黑暗面」（Dark Side Of The Boom）電子報中寫道：「市場比平常更看重他（指鮑爾）的說法，期盼出現放鴿訊號，以為9月的降息鋪路。」

然而，殷尼斯指出，市場「不應指望鮑爾現在就透露完整降息計畫。目前還有一份非農就業報告尚未發布，9月的降息幅度仍懸而未決，接下來也可能還有多次降息。」

亞洲投資人的態度略顯謹慎，但多數市場今天收盤仍上揚。

東京股市上漲1.8%，收復昨天的跌幅；雪梨、首爾、新加坡、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市皆收高。

然而，香港和上海股市在近期走高後回落；威靈頓股市也收跌。