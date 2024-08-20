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馬斯克又挨告！ 這家台廠稱X拒付1.2億美元帳款
前身為推特（Twitter）的社群媒體X，上周遭台灣伺服器大廠緯穎（Wiwynn）提告，稱其拒付高達1.2億美元的零件費，使特斯拉執行長馬斯克如今面臨的法律糾紛，又添一樁。
BusinessInsider報導，緯穎上周向美國加州北區法院提告，稱X違反2014年Twitter與其簽署的客製化IT產品採購協議，表示馬斯克在2022年接掌X後，「突然停止」向緯穎支付伺服器費用，也拒絕回應付費要求。
訴狀提及，緯穎為推特所下訂單所生產的零件總額，累計達1.2億美元，所幸緯穎已取消或收回約5,900萬美元的零件，目前正向X求償剩下的6,100萬美元損失。
馬斯克當年大張旗鼓地接手推特後，便開始縮減員工和雲端支出，他也因為收購X而面臨不少訴訟。
其中，推特前執行長阿格拉瓦向他求償逾1.28億美元的遣散費，前董座寇德斯塔尼也稱該公司欠他超過2,000萬美元的股票。另外還有其他前推特員工，也宣稱遭欠獎金。這些法律訴訟都無助於提高X積弱不振的營收。
馬斯克卻也不甘示弱，已代表X提告幾家廣告業者，指控他們密謀抵制該社群平台。其中一家廣告商在遭提告後不久便暫停運作。
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