快訊

天候及風切影響 桃園機場晚間入境航班無法穩定降落

馬斯克又挨告！ 這家台廠稱X拒付1.2億美元帳款

回台灣不能用！他買這款電器遭日本店員狂阻止 知情人曝原因

傳三星減少引進高數值孔徑EUV 與ASML合作陷停滯

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
三星上月初告知ASML，計畫減少引進下代高數值孔徑極紫外光微影設備（High NA EUV）。圖／路透
三星上月初告知ASML，計畫減少引進下代高數值孔徑極紫外光微影設備（High NA EUV）。圖／路透

韓媒BusienssKorea報導，三星電子去年12月與半導體製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）簽署備忘錄，要打造極紫外光（EUV）共同研究中心。不料6個月後，這個合作計畫就大幅縮水。

三星上月初告知ASML，計畫減少引進下一代的高數值孔徑極紫外光微影設備（High NA EUV）。三星在雙方高層會議時，傳達此一決定，預料很快會開始調整相關合約。

三星原本規劃，未來10年要添購超過3台的下代EUV，包括EXE:5200、EXE:5400、EXE:5600。但如今只會引進EXE:5200，並將重新考慮後續機種的採用。副會長全永鉉（Jun Young-hyun）主掌裝置解決方案部門（DS）後，重新檢討了現行項目和投資，做出此一決策。

業內人士說，三星決定減少引進EUV後，在華城打造研究中心的相關程序完全喊停，共同研究中心會遷往其他地方，或是取消，將在未來討論決定。

然而，三星高層表示，引進High NA EUV的計畫並未改變，研發中心將在最適合地點建造。

三星與ASML合作，被認為是取得先進EUV設備的策略。全球只有ASML一家公司能生產尖端EUV機台。如果雙方減少合作，預料將影響南韓本土的半導體生態體系與有關產業。

ASML 三星 半導體 南韓

延伸閱讀

埃米製程軍備賽 三雄拚了

英特爾導入High NA EUV 先用不見得先贏

被川普點名的半導體產業首當其衝 台積電市值二日縮水近500億美元

ASML執行長：中國積極擴產舊世代晶片 因應買家需求

相關新聞

台積電德勒斯登廠動土典禮 魏哲家親自主持 德總理蕭茲站台

晶圓代工龍頭台積電（2330）與歐洲大廠博世、英飛凌、恩智浦合資的歐洲半導體製造公司（ESMC），於20日在德國德勒斯登舉行晶圓廠動土典禮，未來將是台積電首座歐洲廠，總投資額超過100億歐元。歐盟執委會主席范德萊恩也在典禮當場致詞時宣布，將補助此案50億歐元。

以軍宣布尋獲6人質遺體 恐不利哈瑪斯用人質換停火

以色列軍方20日說，以軍此前在加薩南部執行夜間行動時，尋獲6名人質的遺體。美聯社同日報導，這對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯來說...

投資人靜待關鍵財報與鮑爾演說 亞股漲多跌少

繼美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾可能在本周央行首長年會中釋放降息訊號，帶動市場樂觀情緒後，亞洲投資人抱持謹慎態度，股市今天收盤漲多跌少。

馬斯克又挨告！ 這家台廠稱X拒付1.2億美元帳款

前身為推特（Twitter）的社群媒體X，上周遭台灣伺服器大廠緯穎（Wiwynn）提告，稱其拒付高達1.2億美元的零件費，使特斯拉執行長馬斯克如今面臨的法律糾紛，又添一樁。

傳三星減少引進高數值孔徑EUV 與ASML合作陷停滯

韓媒BusienssKorea報導，三星電子去年12月與半導體製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）簽署備忘錄，要打造極紫外光（EUV）共同研究中心。不料六個月後，這個合作計畫就大幅縮水。

德國向台積德勒斯登廠提供50億歐元補助 獲歐盟點頭

台積電旗下歐洲半導體製造公司ESMC首座晶圓廠落腳德國東部的德勒斯登，而歐盟已批准德國當局對該廠補助50億歐元（55億美元）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。