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通用汽車全球裁員逾1000人 美國約占五成

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
通用汽車宣布全球軟體服務部門將裁汰1000多名員工。圖／路透
通用汽車宣布全球軟體服務部門將裁汰1000多名員工。圖／路透

美國汽車業巨擘通用汽車（General Motors）今天宣布全球軟體服務部門將裁汰1000多名員工，其中約五成在美國。

路透社報導，通用汽車發表聲明說：「隨著我們打造通用汽車的未來，我們必須為了追求速度和卓越而精簡瘦身，做出大膽決策，將衝擊最大的投資置於優先。」通用的聲明證實了CNBC稍早披露該公司裁員的消息。

根據CNBC，這波裁員包括底特律附近通用科技園區約600個職位。通用表示，這波裁員約五成在美國。

通用表示，這次裁員並非出於撙節成本考量，而是基於軟體服務部門執行副總裁艾波特（Mike Abbott）3月因健康因素離職後，公司進行營運檢討後的決定。

曾任蘋果公司（Apple）主管的艾波特2023年受聘帶領通用的軟體開發，當時通用擴大投資電動車和會員制服務。

底特律 美國 職位 裁員 離職

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