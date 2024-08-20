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聲勢直逼「法環」 騰訊支持的「悟空」首日創熱銷紀錄
騰訊支持的遊戲「黑神話：悟空」周二上市不過幾個小時，即登上Steam上線第四大熱門遊戲 ，超過「電馭叛客2077」和「艾爾登法環」所創的紀錄。
在全球上線後不久，「悟空」在Steam的同時上線人數超過130萬。「悟空」也可以在Sony 的PlayStation 5上玩，其逼真的戰鬥場景經常拿來和FromSoftware的「黑暗靈魂」系列相提並論。
這款遊戲2018年即著手開發，被玩家和評論家視為大陸歷來最認真的投入高預算的PC和主機平台遊戲。大陸之前的大多集中在行動平台，如米哈游的「原神」。
「悟空」發表深受關注，原因之一在於與騰訊支持的許多賣座片不同的是，這款遊戲完全由本地的游戲科學開發。騰訊2021年買進這家設於杭州的開發商5%股份，並在WeGame平台負責中國大陸的發行。馮驥在內的游戲科學共同創辦人之前也曾任職騰訊。
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