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高盛看好美股續漲 墨比爾斯說有個指標不妙、但台積電還是不錯

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯說，M2貨幣供給恐預示美股回落。圖／路透
有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯說，M2貨幣供給恐預示美股回落。圖／路透

市場過去一個月動盪劇烈，投資人急尋未來走勢的線索。高盛看好動能交易和企業買庫藏股有望推動美股未來四周繼續漲，瑞銀指出AI相關的多重利多讓科技股還有攀高空間；但有「新興市場教父」之稱的知名投資人墨比爾斯（Mark Mobius）說，有個重要指標恐預示美股回落。

德意志銀行的數據顯示，在8月初市場波動期間大幅減倉的投資人因全球股市反彈而再度增持股票。Cboe Global Markets衍生品市場情報部門主管Mandy Xu說，「短短兩周，美股似已全面復甦」。

高盛全球市場董事總經理Scott Rubner表示，「勞工節前做空股票的門檻很高」。Rubner曾準確預測到夏末美股回調，共在6月底建議7月4日後削減美股曝險部位，現在他轉而看漲美股，聲稱目前的倉無部署和資金流動狀況「有 利股市上揚，空頭已經沒有彈藥」。

瑞銀全球財富管理美洲投資長Solita Marcelli表示，儘管那斯達克100指數上周漲幅很大，科技股仍有回升空間。他說，「基本面和技術面都存在推動因素。AI能在未來幾年持續推動成本，投資人應確保有充足彈藥配置給半導體和軟體業受惠者」。AI相關的強勁支出趨勢是一項利多因素。  

不過，墨比爾斯關注貨幣供給總量發現，「M2於2022年4月在21.722兆美元觸頂，今年6月降至21.025兆美元，減幅高達3.21%，90年來未曾見過，主要顧慮是M2貨幣供給量持續下降，未與經濟成長同步，可用於自由支配支出的資金可能變少，而那正是目前經濟擴張和華爾街牛市的動力」。

墨比爾斯說，投資人應留存現金，「尋找負債少或沒有負債的公司，有適度的獲利成長，且資本報酬率高」，準備重新進入市場。此時可以配置20%的現金。

他認為科技股還有機會，但「資產負債表弱，獲利成長低或為零，又有高債務的公司將深陷麻煩」。

他提到晶片業會很競爭，特別是輝達（Nvidia）等公司需要的高階晶片。他補充說，「台積電（2330）、聯華電（2303）和其他還是很不錯，會賺更多的錢，但來自中國大陸的競爭加劇」。好消息是，隨著AI需求增加，全球總體需求將持續走高，整體產業在未來會有好表現。

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