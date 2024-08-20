首座任天堂博物館 10月2日京都府宇治市開幕、門票今起開賣
日本任天堂公司（Nintendo）今天宣布，遊戲迷敲碗已久的首座任天堂博物館10月2日將正式在京都府宇治市開幕，屆時會是粉絲與「超級瑪利歐」等經典角色互動的夢幻場所。
法新社報導，位於京都府宇治市的任天堂博物館（Nintendo Museum），是建於1969年的舊工廠翻新轉型。任天堂今天發布一支「超級瑪利歐」和其他遊戲的創作者宮本茂的影片，揭開博物館內部的神秘面紗。
宮本茂在影片中說：「任天堂博物館是一個讓參觀者可以了解任天堂對製造的承諾，重視遊戲性和原創性的地方。」
任天堂博物館10月和11月的門票今天開賣，成人票價為3300日圓（約新台幣717元）。
任天堂2021年首度宣布開設博物館的計畫，原定今年稍早開幕。博物館是擴大收益來源的重要一環。
受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延宕，任天堂首座主題樂園「超級任天堂世界」（SuperNintendo World）2021年3月終於在大阪環球影城開幕，有真人版電動「瑪利歐賽車」和忠實還原的「庫巴城堡」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言