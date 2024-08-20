巴菲特的波克夏 再賣美銀股票套現5.5億美元
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司，又再減碼美國銀行（BofA）持股，近日賣出1,400萬股、價值大約5.5億美元的美銀股票，在美銀的持股比重降至12%。
Form 4申報文件顯示，波克夏上周四、周五、本周一陸續賣出美銀股票，平均賣出價格約39.5美元，目前還持有9.28億股，價值近370億美元。
波克夏7月下半以來持續賣股。上一波減碼美銀持股，是在截至8月1日前的連續12個交易日，再加上最新這批，已共賣掉約1億股美銀股票。
美銀周一股價在正常交易時段收盤上漲0.8%報39.67美元，不過盤後轉為下跌0.3%。
美銀股價7月17日觸及近期高峰44美元後，顯然就因波克夏大量減碼而承受壓力。周一美銀股票交易量近20%是因波克夏賣股而來。
現在各界關注巴菲特賣美銀股票會到何時結束，揣測他可能將波克夏的美銀持股比率降至10%以下，如此就不須在兩個工作天內申報賣股，但他也可能在最近這波賣股後就停止。
巴菲特通常一開始賣股就會全數出清，不過波克夏在美銀有非常大量持股，或許不會都賣光。近年已被波克夏出清的銀行股包括富國銀行、美國合眾銀行、紐約梅隆銀行。
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