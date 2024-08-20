台積電熊本廠支援保存地下水 緩解當地用水憂慮

日媒報導，在台積電熊本晶片廠引發當地的水資源短缺憂慮之際，台積電正參與日本一項計畫，藉由引水進入休耕農田，協助保存地下水。

－熊本大幅仰賴地下水，但台積電熊本廠引發用水憂慮。台積電估算，在熊本的兩座晶圓廠2028年起將每天約消耗800萬公噸地下水，約占熊本地區目前每年地下水供應量的5%。

－台積電熊本廠和Sony等在熊本經營據點的企業，已資助會在冬季休耕期引水進入農田、以補注地下水的機構。

－台積電熊本廠營運商JASM最近宣布與多個地方政府與一個農業協同組合合作，將以高於市價的價格採購當地稻米，供廠內餐廳使用，以鼓勵當地種稻，從而加強地下水補注。

－台積電已積極回饋水資源供應。根據熊本地下水基金會，該公司已承諾返還約200萬公噸的地下水，但熊本地下水協會祕書長勝谷仁雄表示，其他挑戰是讓台灣供應商加入加強補注地下水的努力。